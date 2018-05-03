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Mozambikli muhalif lider Dhlakama hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 22:41 | Son Güncelleme

Mozambikli muhalif lider Dhlakama hayatını kaybetti

MAPUTO (AA) - Mozambik’in silahlı muhalif parti Mozambik Ulusal Direnişi’nin (RENAMO) lideri Afonso Dhlakama hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 39 yıldır muhalif grup RENAMO’yu yöneten Dhlakama henüz tespit edilemeyen nedendenle 65 yaşında öldü.

İktidar partisi Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) ve Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile barış görüşmelerine başlayan Dhlakama, son dönemde ülkede kalıcı barışın sağlanabilmesi için önemli müzakereler yürütüyordu.

Şubat ayında Nyusi ile bir araya gelen Dhlakama, anayasada reform yapılması ve yerinden yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda uzlaşıya varmıştı. Önümüzdeki yıl seçimlere gidecek ülkede varılan anlaşma neticesinde RENAMO’nun silahsızlanması bekleniyor.

1962’te sömürgecilik karşıtı örgütlerin bir araya gelmesiyle Portekiz'den bağımsızlığını kazanma çabasına giren Mozambik, 1975'te sona eren savaştan sonra özgürlüğüne kavuşmuştu.

Bağımsızlığına kavuşan ülkede kısa süre sonra FRELIMO ile RENAMO arasında kanlı çatışmalar baş göstermişti.

1977-1992 yılları arasındaki iç savaş nedeniyle 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1,7 milyon kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

İç savaşın sona ermesi amacıyla 1990'da başlatılan müzakereler, iki yıl sonra yapılan anlaşmayla sonuçlanmıştı. Yeni anayasayla ülkede tek partili sistemden çok partili demokratik siyasi hayata geçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afonso Dhlakama mozambik Renamo

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