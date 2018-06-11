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Mozambikli Müslümanlar TİKA sofralarında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Mozambikli Müslümanlar TİKA sofralarında buluştu

MAPUTO (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'te ramazan ayı boyunca kurduğu sofralarla Müslümanları bir araya getirdi.

Ay boyunca başkent Maputo ve çevresinde yetim, öğrenci ve ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuran TİKA, 750 aileye de gıda yardımı ulaştırdı.

TİKA Maputo Koordinatörü İbrahim Aybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Matola şehrindeki Darüsselam Yetimhanesinde kalan yetim ve öğrenciler için 250 kişilik iftar sofrası kurulduğunu belirterek Mozambikli Müslümanların Türkiye ve Türk halkına dua ettiğini dile getirdi.

1935 yılında kurulan ülkenin en eski İslami birliklerinden Comunidade Mahometana ile yapılan iş birliğinde yaklaşık 300 üniversite öğrencisi ve din adamına iftar verildiğini söyleyen Aybek, Hamza Camisi'nde de ihtiyaç sahibi 250 kişiye iftar sofrası kurulduğunu söyledi.

Aybek ayrıca başkentin Mafalala Mahallesi'nde kadınlara yönelik iftarın ardından 750 aileye gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıtıldığını kaydetti.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Mozambik'te geçen yıldan bu yana faaliyet yürüten TİKA, kalkınma, eğitim ve sağlık alanlarında yaptığı projelerle halka destek oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
mozambik tika

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