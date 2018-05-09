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Mozambik'te barış süreci devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

Mozambikli muhalif lider Dhlakama için Beira şehrinde düzenlenen cenaze töreninde barış sürecinin devam edeceği mesajı verildi

MAPUTO (AA) - Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkedeki silahlı muhalif parti Mozambik Ulusal Direnişinin (RENAMO) lideri Afonso Dhlakama'nın cenaze törenine katılarak, barış sürecinin devam edeceği mesajını verdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Nyusi, ülkenin Beira şehrinde geçen hafta hayatını kaybeden muhalif lider Dhlakama için düzenlenen resmi cenaze törenine katıldı.

Törende konuşan Nyusi, RENAMO'nun yeni lider kadrosuyla barış görüşmelerinin kaldığı yerden devam edeceğini ve Dhlakama'nın vefatı öncesinde alınan kararların uygulamaya geçirileceğini söyledi.

İktidar partisi Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) ve Devlet Başkanı Nyusi ile barış görüşmelerine başlayan Dhlakama, son dönemde ülkede kalıcı barışın sağlanabilmesi için önemli müzakereler yürütüyordu.

Şubat ayında Nyusi ile bir araya gelen Dhlakama, anayasada reform yapılması ve yerinden yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda uzlaşıya varmıştı.

Mozambik, 1975'te bağımsızlığına kavuşmasından sonra FRELIMO ile RENAMO arasında kanlı çatışmalara sahne olmuştu. 1977-1992 yılları arasındaki iç savaşta 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1,7 milyon kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

İç savaşın sona ermesi amacıyla 1990'da başlatılan müzakereler, iki yıl sonra anlaşmayla sonuçlanmıştı. Yeni anayasayla ülkede tek partili sistemden çok partili demokratik siyasi hayata geçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dhlama mozambik Renamo

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