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Mozambik'te terör saldırıları yüzlerce aileyi evinden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 23:22 | Son Güncelleme

Ülkenin Mocimboa da Praia bölgesinde terör saldırılarından korkan halk, ormanlık alanlara kaçmaya başladı

MAPUTO (AA) - Mozambik’in kuzeyindeki Mocimboa da Praia bölgesinde terör saldırılarından korkan yüzlerce ailenin bölgeyi terk etmeye başladığı bildirildi.

Bölge Yöneticisi Rodrigo Parruque, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mocimboa da Praia bölgesinde son aylarda gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle çok sayıda ailenin korkarak evlerini terk etmeye ve ormanlık alanlara kaçmaya başladığını söyledi.

Parruque, insanların panik yaşadığını ve bölgeyi terk etmelerine can ve mal korkusunun neden olduğunu belirtti.

Öte yandan, Mocimboa da Praia'nın bağlı olduğu Cabo Delgado vilayetinin Valisi Julio Parruque’nin bugün bölgede yapılan Dünya Ormancılık Günü etkinliklerine çok sayıda güvenlik gücü ve askeri araç eşliğinde katılması dikkati çekti.

İki hafta önce aynı bölgedeki Chitolo kasabasına saldıran silahlı gruplar, bir kişiyi öldürmüş, 50 evi ateşe vermişti.

Mozambik’te geçen yıl ekim ayından bu yana kamu binalarına, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi. Saldırılardan sonra Devlet Başkanı Filipe Nyusi, istihbarat servisi başkanı ve genelkurmay başkanını görevden aldı.

Saldırılardan Eş-Şebab isimli bir terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısı henüz doğrulanmadı.

Örgüte yönelik operasyonlarda geçen yıl ekim ayından bu yana 314’ü Mozambikli olmak üzere yaklaşık 370 kişi tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cabo Delgado mozambik terör

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