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"Mozart Oratoryosu" İzmir'de sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 23:09 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "Mozart Oratoryosu"nun dünya prömiyerini İzmir'de yaptı

İZMİR (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Senfoni Orkestrası "Mozart Oratoryosu"nun dünya prömiyerini İzmir'de yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca’nın bestelediği "Mozart Oratoryosu"nun dünya prömiyeri Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Solist Soprano Nurdan Küçükekmekçi, Alto Seda Güç, Tenor Caner Akın ve Bas Tevfik Rodos'un yer aldığı orkestra izleyenlerden beğeni topladı.

Oratoryoya Mozart Akademi Çoksesli Korosu ve Çocuk Korosu da eşlik etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mozart Akademi"nin kendisinden 2015 yılında konusu "Mozart" ve ismi "Mozart Operası" olacak bir opera bestelemesini talep etmesi üzerine sahnelenen eserin ortaya çıktığını hatırlattı.

Oratoryonun 17 şiirden oluştuğu bilgisini veren Ali Hoca, eseri nisan ayında tamamladığını belirtti.
Hoca, şöyle konuştu:

"Oratoryonun Librettosu için İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Kıbrıslı Viyolonsel sanatçısı ve Şair Hakan Cem’i önerdim. Hakan Cem’i önermemdeki neden, Mozart’ın çektiği acıları, sıkıntıları, iç dünyasını şiirlerinde arzuladığım şekilde farklı açılardan yansıtabileceği inancıydı. 2016 yılında Hakan Cem bu teklifi kabul etti ve Librettoyu 2017 Nisan ayında tamamladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren oratoryoda 5 solist (soprano, alto, tenor, bas ve çocuk solist), büyük koro, çocuk koro ve orkestra kullandık. Anlatıcı durumdaki solistleri korolarla zenginleştirdik. Çocuk solistimiz de Mozart’ın duygularını aktardı."

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Anahtar Kelimeler:
eser Mozart oratoryo sahne

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