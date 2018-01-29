HABER

MR cihazında şoke eden ölüm

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 16:38 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Hindistan'da oksijen tüpüyle MR odasına giren bir kişi, cihazın manyetik çekimine kapıldı. MR cihazına sıkışan talihsiz adam hayatını kaybetti.

MR cihazında şoke eden ölüm

Hindistan'da bir adam yakınını görmeye gittiği hastanede MR (Manyetik Rezonans) cihazına sıkışarak can verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mumbai şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Rajesh Maru isimli adam, tedavi gören yakınını görmek için hastaneye gitti.

Maru, ziyareti sırasında rutin kontrolleri yapılan yakınına yardım etmek için oksijen tüpüyle MR odasına girdi.

Elindeki oksijen tüpüyle MR'ın manyetik çekimine kapılan adam, cihazın içerisinde sıkıştı ve orada hayatını kaybetti.

İddiaya göre Maru'nun itirazına rağmen teknisyen, "MR cihazı çalışmıyor bir şey olmaz" diyerek genç adamdan oksijen tüpü ile içeri girmesini istedi.

Olayla ilgili soruşturma açan polis, MR teknisyeninin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı hastane yönetimi ise konuyla ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan hasta yakını MR oksijen

En Çok Okunan Haberler

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de stratejik tepe alındı! İşte son durum

Afrin'de stratejik tepe alındı! İşte son durum

Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih

Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih

Belediyeden işe almayınca kendini yaktı

Belediyeden işe almayınca kendini yaktı

Daire almaya giden yaşlı adam inşaatta hayatını kaybetti

Daire almaya giden yaşlı adam inşaatta hayatını kaybetti

İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü

İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü

'Rizeli Heidi' bu kez de hasta buzağıyı yatağına aldı!

'Rizeli Heidi' bu kez de hasta buzağıyı yatağına aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.