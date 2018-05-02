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MS hastalarından el sanatları sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:52 | Son Güncelleme

İzmir'de, MS hastalarının el kaslarını kuvvetlendirmek ve kendilerini iyi hissetmeleri için açılan kursta hastaların emeğiyle ortaya çıkan keçe, çanta ve takılardan oluşan sergi açıldı - MS hastası Oktay: "MS'de ellerini kullanmak için el sanatları desteği çok önemli oluyor, hem elimizi hem düşüncemizi kullanmamız, muhakeme gücümüze destek olduğu için öne geçen bir çalışma oldu bizim için"

İZMİR (AA) - İzmir'de MS hastalarının el kaslarını kuvvetlendirmek, hastalığın getirdiği olumsuz psikolojiden kurtulmalarını sağlamak için açılan kursta hastalar ve yakınlarının yaptığı keçe, çanta ve takılardan oluşan el sanatları sergisi açıldı.

İzmir MS Derneği ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile dernekte açılan sergide, MS hastaları, yakınları ve gönüllülerin haftanın 5 günü devam eden kurslarda yaptıkları keçe, çanta ve takılar sergileniyor.

Narlıdere Halk Eğitim Merkezinden bir eğitmenin önderliğinde gerçekleştirilen kurslarda hastalar sinir ve kas hastalığı olan MS'in semptomlarını azaltmak ve el kaslarını güçlendirmek için çaba harcadı.

İzmir MS Derneği Başkanı Nur Akkor, kursun kendileri için hem terapi olduğunu hem de üretmekten keyif aldıklarını, yaptıkları ürünleri satarak derneğe ek gelir sağladıklarını söyledi.

- "Fizik tedavinin başka bir cinsi"

Akkor MS'de ince el hareketlerinin kayba uğradığını, bu nedenle kursun çok faydalı olduğunu belirterek, "Kurs fizik tedavinin başka bir cinsi. Sosyal bir ortam sağlanıyor, hayatın dertlerinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Bizi en çok zorlayan keçeleri dikmek oluyor. İlk başta yamuk yumuk dikerken daha düzgün dikebildiğimizi görüyoruz." dedi.

Narlıdere Halk Eğitim Merkezi hocası Özgül Genç, 4 yıldır MS hastalarına el sanatları kursu verdiğini, onlarla çalışmanın çok keyifli olduğunu, hastalarda başlangıçta olan kaygının azaldığını ve yaptıkça motive olduklarını ifade etti.

Kursun amacının hastaların el kaslarını geliştirmek ve psikolojik rahatlama sağlamak olduğunu söyleyen Genç, "Sıkıldıkları için bırakanlar oluyor. Takıdan hoşlanmadılarsa keçeye geçiyoruz. Bir öğrencim bebek örmekten çok zevk aldı. El sanatlarıyla uğraşırken psikolojik rahatlama oluyor, çünkü onu yaparken başka bir şey düşünmüyorsun, bir öğrencim bir sürü çanta tasarladı, gelemeyenler mutsuz oluyorlar. " diye konuştu.

- "Ellerime hakim olmak büyük mutluluk veriyor"

Kursa katılan dernek yönetim kurulu üyesi ve MS hastası Şebnem Oktay kendisine 1997'de MS teşhisi konulduğunu dile getirerek, "Hemen MS derneğiyle tanıştım. MS'de ellerini kullanmak için el sanatları desteği çok önemli oluyor, hem elimizi hem düşüncemizi kullanmamız, muhakeme gücümüze destek olduğu için öne geçen bir çalışma oldu bizim için. El sanatlarına başladığımda ellerime hakim olmak bana büyük mutluluk veriyor, sadece dernekte çalışmadım, otobüste, metroda boş vaktimde keçe yaptım." ifadesini kullandı.

Sergi cumartesi gününe kadar açık olacak.

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