MS hastalarından el sanatları sergisi

İZMİR (AA) - İzmir'de MS hastalarının el kaslarını kuvvetlendirmek, hastalığın getirdiği olumsuz psikolojiden kurtulmalarını sağlamak için açılan kursta hastalar ve yakınlarının yaptığı keçe, çanta ve takılardan oluşan el sanatları sergisi açıldı.

İzmir MS Derneği ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile dernekte açılan sergide, MS hastaları, yakınları ve gönüllülerin haftanın 5 günü devam eden kurslarda yaptıkları keçe, çanta ve takılar sergileniyor.

Narlıdere Halk Eğitim Merkezinden bir eğitmenin önderliğinde gerçekleştirilen kurslarda hastalar sinir ve kas hastalığı olan MS'in semptomlarını azaltmak ve el kaslarını güçlendirmek için çaba harcadı.

İzmir MS Derneği Başkanı Nur Akkor, kursun kendileri için hem terapi olduğunu hem de üretmekten keyif aldıklarını, yaptıkları ürünleri satarak derneğe ek gelir sağladıklarını söyledi.

- "Fizik tedavinin başka bir cinsi"

Akkor MS'de ince el hareketlerinin kayba uğradığını, bu nedenle kursun çok faydalı olduğunu belirterek, "Kurs fizik tedavinin başka bir cinsi. Sosyal bir ortam sağlanıyor, hayatın dertlerinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Bizi en çok zorlayan keçeleri dikmek oluyor. İlk başta yamuk yumuk dikerken daha düzgün dikebildiğimizi görüyoruz." dedi.