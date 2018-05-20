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MS hastalığı yollarını birleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:00 | Son Güncelleme

Kütahya'da yaşayan ve Multipl Skleroz (MS) teşhisi konulduğu için yaşama küsen Mukaddes ve Hasan Keskin'in hayatları MS hasta eğitim okuluna katılmalarıyla değişti - Okulda tanışarak kısa sürede yuva kuran ve bir oğulları olan Keskin çifti, 13 yıldır evliliklerini mutlu şekilde sürdürüyor - Hasan Keskin: "Bazen 'İyi ki hasta olmuşuz, iyi ki birbirimizi tanımışız' diyoruz" - Mukaddes Keskin: "Eğitime katılmadan önce hayata tamamen küsmüştüm. Evlenme hayalimden de vazgeçmiştim"

MEHMET KUMCAĞIZ - Kütahya'da yaşayan ve Multipl Skleroz (MS) teşhisi konulduğu için hayata küsen Mukaddes ve Hasan Keskin'in hayatları, 13 yıl önce hastalıklarıyla ilgili katıldıkları eğitim okulunda değişti.

Yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle yakınlarının, çevrelerindekilerin kendilerini anlamadığını düşünen, giderek yalnızlaştıklarını hisseden ve evlilik hayallerini de geride bırakan Mukaddes (37) ve Hasan Keskin (41), katıldıkları eğitim okulunda tanışarak nikah masasına oturmaya karar verdi.

Kısa sürede evlenen ve bir oğulları olan Keskin çifti, hastalıklarıyla ilgili sağlık sorunları yaşasalar da birbirlerine anladıkları için 13 yıldır evliliklerini sürdürüyor.

Samsun'da MS hastalarına yönelik eğitim kampına 11 yaşındaki oğulları ile katılan Keskin çifti, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Kütahya'da 21 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede kendisine MS teşhisi konulduğunu, zaman içinde çalışamaz hale geldiğini söylmelen Hasan Keskin, bu nedenle malulen emekliye ayrıldığını belirtti.

Zor yıllar geçirdiğini ifade eden Keskin, "Hastalık bende el ayak uyuşması, çift görme, dengesizlik olarak başladı. Bizi hastalıkta en çok yoran olay kimsenin bizi anlamaması. Sallanıyoruz, diyorlar ki, 'Sarhoş musun?', düşüyoruz, diyorlar ki, 'Çocuk musun?'... Tez yoruluyor, iş yapamaz hale geliyorduk. Hareketlerimizi kısıtlı yapabiliyorduk." diye konuştu.

- "Birbirimize tam tencere kapak olduk"

MS hastalığıyla ilgili katıldığı eğitimde eşiyle tanıştığını ve hayatının değiştiğini dile getiren Keskin, şöyle devam etti:

"MS okulunda eşimle tanışıp evlendik. Evlendikten sonra birbirini anlayan insanlar olunca hastalık daha iyi gitmeye başladı. 13 senedir çok iyiyiz. Aynı dili konuşuyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz bizi anlamıyor ama biz birbirimizi anlayabiliyoruz. Birbirimize tam tencere kapak olduk. Bazen 'İyi ki hasta olmuşun, iyi ki birbirimizi tanımışız' diyoruz."

Yirmi yıldır MS hastası olduğunu belirten Mukaddes Keskin de hastalığı sırasında eşiyle tanıştığını ve mutlu bir evlilikleri olduğunu anlattı.

İlk teşhis konduğunda hastalık hakkında bir bilgisinin olmadığını, zamanla hastalığın ne olduğunu öğrendiğini ve katıldığı eğitim kampında eşini tanıdığını ifade eden Keskin, "Eğitime katılmadan önce hayata tamamen küsmüştüm. Evlenme hayalimden de vazgeçmiştim. Evliliği kafamdan silmiştim artık, eşim de ben de silmiştik çünkü normal sağlıklı biri bizi anlamıyordu. Bu hastalık sevilecek bir şey değil ama eşimle tanışmama neden olduğu için şükrediyorum." ifadesini kullandı.

Keskin, hastalıklarıyla yaşamaya alıştıklarını, 11 yaşındaki oğullarıyla mutlu bir hayatları olduğunu sözlerine ekledi.

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