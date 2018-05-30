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MS hastalığının bilgi kaynağı Yolarkadasimsin.com şimdi Facebook’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Türkiye MS Derneği, İzmir MS Derneği ve Novartis İlaç iş birliğinde bu yıl 30 Mayıs Dünya MS Günü'nde Multipl Skleroz (MS) alanında yolarkadasimsin.com web sitesi projesinin devamı olarak, daha fazla MS hastalarına ve hasta yakınlarına ulaşmak için Yolarkadasimsincom Facebook sayfası hayata geçirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye MS Derneği, İzmir MS Derneği ve Novartis İlaç iş birliğinde bu yıl 30 Mayıs Dünya MS Günü’nde Multipl Skleroz (MS) alanında yolarkadasimsin.com web sitesi projesinin devamı olarak, daha fazla MS hastalarına ve hasta yakınlarına ulaşmak için Yolarkadasimsincom Facebook sayfası hayata geçirildi.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30 Mayıs'ta gerçekleşen Dünya MS Günü’nde, Türkiye MS Derneği, İzmir MS Derneği ve Novartis İlaç iş birliği ile hazırlanan, MS hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak, MS’li ve yakınlarının doğru ve güvenilir bilgiye ulaşıp yaşamın içine dahil olmalarını sağlamak için www.yolarkadaşımsın.com platformunun devamı olan Yolarkadasimsincom Facebook sayfası açıldı.

Yolarkadasimsincom Facebook sayfası, Türkiye’de MS uzmanları, MS hastaları ve yakınlarının katkılarıyla hayata geçirilen önemli bir sosyal medya platformu olma özelliğini taşıyor.

Facebook sayfasında, alanında uzman hekimler, MS hasta ve hasta yakınlarının görüşleri ile hazırlanan içerikler yer alıyor. Ayrıca, uzman hekim ve hasta videolarının yanı sıra, anketler, blog yazıları, günlük hayatta uygulanabilecek pratik öneriler, MS sözlüğü gibi pek çok faydalı bilgi ve paylaşımlar bulunuyor.

Yolarkadasimsincom Facebook sayfası, MS hastalarının doğru bilgiye ulaşmalarını, hayatın içinde olmalarını, toplumun MS hastalığı hakkında bilinçlenmesini ve bu sayede MS’lilerin zaman zaman yaşadıkları sosyal çekingenliği aşmalarını sağlamayı da hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Multipl Skleroz novartis Yolarkadasimsincom

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