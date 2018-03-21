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MS hastası genç kız şiirle ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

Bursa’da MS hastası genç kız, şiir aşkı sayesinde yürümeye başladı.Afrin’de mücadele eden Mehmetçikler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şiirler yazan Hayriye Garip (32), 14 yaşında MS hastalığına yakalandı.

Bursa’da MS hastası genç kız, şiir aşkı sayesinde yürümeye başladı.
Afrin’de mücadele eden Mehmetçikler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şiirler yazan Hayriye Garip (32), 14 yaşında MS hastalığına yakalandı. Uzun süre tedavi gören Garip, 24 yaşında yürüyemez hale gelerek yatağa mahkum oldu. Şiir yazmaya kendini veren genç kız, şiir aşkı sayesinde 1 yılda yürümeye başladı.
Hayriye Garip, şu an tamamen sağlıklı bir şekilde yürüyemese de tek başına dışarıda gezecek kadar yürüyor. En son Afrin’de savaşan Mehmetçikler ve Erdoğan için şiir yazan Hayriye Garip, "Ben buradan bütün engelli ve hastalara sesleniyorum. Kimse kendini bırakmasın. Benim hayatım herkese ibret olsun. Kimse ben şunu ve bunu yapamıyorum demesin. Dertler bir şekilde aşılıyor. Benim yatağa mahkum olmaktan kurtulmamın en büyük sebebi şiire olan sevgim. Şiir yazmayı çok seviyorum. Benim gibi hastalar da pes etmesinler, mücadele etsinler. Kendilerine onlara güç verecek bir hobi edinsinler" dedi.

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