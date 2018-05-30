"MS kadınlarda 2 kat daha fazla görülüyor"

İSTANBUL (AA) - Biruni Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Pala Açıkgöz, merkezi sinir sisteminin bir hastalığı olarak tanımlanan Multiple Skleroz'un (MS) kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görüldüğünü bildirdi.

Açıkgöz, Dünya MS Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hastalığa ilişkin bilgi vererek, hastalara bazı önerilerde bulundu.

Hastalığın son zamanlarda giderek artan bir sıklıkta görülmeye başladığını aktaran Açıkgöz, sorunun özellikle genç yaş grubundaki kişilerde daha sık görülen bir demiyelinizan hastalık olduğunu belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Açıkgöz, hastalığın özellikle 20-40 yaş arasındaki kişileri etkilediğini ve önemli bir özürlülüğe neden olduğunu vurguladı.

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MS'in kadınlarda görülme sıklığının daha fazla olduğuna işaret eden Açıkgöz, "Hastalık, kadınlarda erkeklere oranlara iki kat daha fazla görülüyor. Bazen çocukluk yaş grubunda ve 50 yaş sonrasında da görülebilir." ifadelerini kullandı.

Hastalığın belirtilerine ilişkin bilgi de veren Açıkgöz, şunları kaydetti: