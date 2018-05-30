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"MS uygun tedaviyle kontrol altında tutulabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi: - "MS de şeker ve tansiyon gibi takip edilmesi gereken bir hastalıktır. Uygun tedavi ile kontrol altında tutulabilir" - "MS alanındaki en umut verici gelişme, son 10 yıl içerisinde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının son derece artmış olmasıdır"

İSTANBUL (AA) - Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, "MS de şeker ve tansiyon gibi takip edilmesi gereken bir hastalıktır. Uygun tedavi ile kontrol altında tutulabilir." dedi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Efendi, Dünya Multiple Skleroz (MS) Günü dolayısıyla "MS Inside Out" (Her Yönüyle MS) sloganıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

MS hastalarının mücadele gücünün, yenilikçi tedaviler için güç verdiğini, hasta destek programları için motivasyon kaynağı olduğunu belirten Efendi, "MS alanındaki en umut verici gelişme, son 10 yıl içerisinde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının son derece artmış olmasıdır. MS tedavi yöntemi, özellikle hastalığın ciddiyeti ve var olan tedavilere cevap kriterlerinin artması ile beraber yeni tanı, tedavi ve takip kriterlerinin gelişmesi ile son birkaç yıl içinde çok hızlı bir gelişim gösterdi. Bu çok heyecan verici bir durum çünkü 1993 yılından önce MS için onaylanmış hiçbir tedavi bulunmamaktaydı. Ancak bugün, spesifik endikasyona yönelik olarak birçok farklı tedavi alternatifimiz var." diye konuştu.

- "MS bulaşıcı değildir"

Efendi, Türkiye'de 40-50 bin MS hastası olduğunu dile getirerek, hastanın hekime ulaşması ve hastalığın takibi açısından Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin önünde olduğunu vurguladı.

MS'in nörolojik bir rahatsızlık olduğunu anlatan Efendi, "MS, bulaşıcı değildir. MS'li birey iş ve ev hayatını rahatlıkla sürdürebilir. Gerekli takipler yapılarak bebek sahibi de olur. Gebeliğin son 3 ayında MS ataklarının azaldığına şahit olduk. Gebelikten sonra ataklar eski seyrine dönebilir. MS de şeker ve tansiyon gibi takip edilmesi gereken bir hastalıktır. Uygun tedavi ile kontrol altında tutulabilir." ifadelerini kullandı.

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Dünya MS Günü

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