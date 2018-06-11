MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan Milli Savunma Üniversite Rektörlüğü tarafından alınacak askeri öğrenci tercih sonuçları için beklenen gün geldi. 18 Mart 2018'de ÖSYM tarafından yapılan sınavı kazanan adaylar, tercihlerini 24 Nisan ile 18 Mayıs tarihlerinde yapmışlar ve MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başlamışlardı. Peki tercih sonuçları açıklandı mı? MSB tarafından verilen tercih sonuçları açıklanma tarihi, 11 Haziran 2018 yani bugün. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan adayların bugün açıklanacak. Peki MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilecek? İŞte detaylar... MSB MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA MSÜ askeri öğrenci adaylarının heyecanla beklediği tarih geldi. Mayıs ayında tercihlerini yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlardı. Yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde aşağıdaki linkten ilan edilecektir. MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULA MSÜ TERCİH SONUÇLARI SONRASINDA ADAYLARI BEKLEYEN İŞLEMLER 11 Haziran 2018 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sonuçları 11 Haziran 2018 tarihinde, www.msb.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır. 23-24 Haziran 2018 (2018-TYT ve 2018 AYT) Harp Okulları için 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1’nci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS’nin 2’nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Asb. MYO için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik testine (TYT) girmeyen adaylar hiçbir surette Askeri Okullara yerleştirilmeyecektir. Astsubay MYO için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve Harp Okulları için YKS Alan Yeterlilik Testinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180’in altında puan alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. ÖĞRENCİ SEÇİM AŞAMASI 26 Haziran - 10 Ağustos 2018 2’nci Seçim Aşamaları 2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.

2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderileceklerdir. 2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecektir. 27-29 Ağustos 2018 (Asil) - 31 Ağustos - 14 Eylül 2018 (Yedek) Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek

olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.