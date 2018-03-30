MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

Uzman Erbaş olmak için başvuran ve gözü kulağı Milli Savunma Bakanlığında olan adayların beklediği açıklama geldi. MSB, 2018 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçlarını açıkladı ve seçim faaliyetlerine katılacak adaylar belli olmuş oldu. Aşağıdaki bağlantıdan başvurusu sonucunuzu görebilirsiniz:
Uzman Erbaş seçim aşamalarına çağrı sonuçları için tıklayınız
Yukarıdaki sonuç sayfasında T.C kimlik numaranı ve ekrandaki onay kodunu ilgili yerlere girerek seçim aşamasına çağrı kazanıp kazanmadığınızı görebilirsiniz.
SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ
MSB'nin açıklaMasına göre seçim aşaması faaliyetleri 2 Nisan – 25 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru sonuçları sayfasında belirtilen tarih ve saate göre MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nda hazır olacaklar. Uzman Erbaş temini seçim faaliyetleri adaylarından istenenler başvuru kılavuzunda sıralanmış. Ayrıca başvuru kılavuzunda sınavların yapılacak MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın adres tarifini haritalı olarak görebilirsiniz.
MSB KKK 2018 yılı uzman erbaş başvuru kılavuzu için tıklayınız
Yapılan duyuruda seçim aşaması faaliyetleri ile şu bilgilere yer veriliyor:
CEP TELEFONU YASAK!
MSB'nin duyurusunda adaylar cep telefonu konusunda uyarılıyor. Sınav merkezine cep telefonu ile girişin yasak olduğu belirtiliyor.
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