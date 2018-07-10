MSGSÜ 136'ncı mezuniyet töreni

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin Fındıklı Yerleşkesinde düzenlenen 136'ncı mezuniyet töreninde, İstanbul Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve enstitülerden mezun olan öğrenciler, diplomalarını aldı.

MSGSÜ Rektör Prof. Dr. Yalçın Karayağız, törenin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin bilim, kültür ve sanat eğitiminde 136'ncı yılını geride bıraktığını söyledi.

Karayağız, eğitim hayatlarını tamamlayan öğrencileri mezun ederek, ülkeye yeni sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar, bilim ve kültür insanları kazandırmanın kıvancını yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin yetişmesinde katkı sunan öğretim elemanlarına ve ailelerine teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Karayağız, öğrencilere şöyle seslendi:

"Bugünden itibaren artık sizler mezuniyet belgelerinizle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 136. yılı mezunları olarak ülkemizin bilim, kültür ve sanat hayatına yön verecek güçlü birer meslek erbabı ve şahsiyet olarak hayata atılacaksınız. Sizler dirayetli ve kararlı kişiliklerinizle ülkemizin yarınlarında ciddi ve önemli görevler üstlenecek, bu görevlerinizi de tıpkı öğrencilik hayatınızda göstermiş olduğunuz üstün başarılarınız gibi yüzünüzün akı ile ifa edeceksiniz. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Yolunuz, bahtınız açık olsun."