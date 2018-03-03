MŞÜ öğrencilerinden sokak hayvanları bakımevine ziyaret

Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) hayvansever öğrencileri, Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevini ziyaret etti.

Hizmete açıldığı günden bugüne bakıma muhtaç hayvanlara yönelik önemli çalışmaların yapıldığı Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi, vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Tesisteki işleyişi merak eden MŞÜ öğrencileri, bakımevini ziyaret ederek, burada rehabilite edilen hayvanları görme fırsatı buldu. Bakımevinde görevli veteriner hekim ve personeller tarafından karşılanan hayvansever öğrenciler, faaliyetlerle ilgili bilgilendirildi. Bakımevinde 24 saat hizmet verildiğini belirten belediye görevlileri, rutin çalışmalarının yanı sıra vatandaşların ihbarı üzerine anlık müdahalelerle sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren tesis sayesinde geçmiş yıllarda yaşanan sorunların tamamen ortadan kaldırıldığını vurgulayan görevliler, planlanan yeni projelerle çok daha iyi seviyelere gelineceğine dikkat çekti. Ağır yaralanmalara maruz kalan sokak hayvanları için gerekli müdahalelerin yapıldığını söyleyen bakımevi görevlileri, bunun yanı sıra belirli periyotlarda cadde ve sokaklardaki hayvanları rehabilite ederek küpeleme işlemlerini yaptıklarını ve bu sayede gerçekleştirilen faaliyetlerin takibinin kolaylaştırıldığını belirtti.

Muş Belediyesi olarak bu tür çalışmaları yaparken ilgili paydaşlarla fikir alışverişinde bulunduklarını da kaydeden görevliler, hayvansever dernekleri ile sokak hayvanlarının emin ellerde olmasını sağladıklarını ifade etti.

Görevlilerin bilgilendirmesinin ardından merak ettikleri konularla ilgili sorularına yanıt bulan hayvansever öğrenciler, sokak hayvanlarının düzenli bir şekilde rehabilite edildiğini görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, böylesine önemli bir tesisi Muş’a kazandıran Belediye Başkanı Feyat Asya ve ekibine teşekkür etti.

Daha sonra tesiste bulunan hayvanlara yiyecek dağıtan öğrenciler, bakımevinden ayrıldı.