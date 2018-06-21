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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden öğrenilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:03 | Son Güncelleme

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 2016 yılında hizmete giren Milli Savunma Üniversitesi için tercihlerini yapan adaylar, MSÜ tercih sonuçları açıklanmasını bekliyorlar. Seçim nedeniyle ertelenen MSÜ tercih sonuçları açıklanması için gözler MSB'de. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar...

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi için tercihlerini yapan adaylar, 2. seçim aşamalarına çağrı için haber bekliyorlar. Daha önce 11 Haziran'da açıklanacağı ilan edilen 2. aşama çağrıları, seçim nedeniyle ertelenmişti. MSB tarafından yapılan duyuruda sonuçları bugün ilan edilecek. Aşağıda konu ile ilgili yapılan duyuruya ve tercih sonuçları sorgulama sayfası için bağlantıya erişebilirsiniz.

MSB MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM’nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılar 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır. Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır.

2’nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA’da icra edilecektir. MSÜ tercih sonuçları sorgulama için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULA

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SONRASINDA ADAYLARI BEKLEYEN İŞLEMLER

11 Haziran 2018 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sonuçları 11 Haziran 2018 tarihinde, www.msb.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.

23-24 Haziran 2018 (2018-TYT ve 2018 AYT)

Harp Okulları için 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1’nci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS’nin 2’nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Asb. MYO için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik testine (TYT) girmeyen adaylar hiçbir surette Askeri Okullara yerleştirilmeyecektir.

Astsubay MYO için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve Harp Okulları için YKS Alan Yeterlilik Testinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180’in altında puan alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖĞRENCİ SEÇİM AŞAMASI

26 Haziran - 10 Ağustos 2018 2’nci Seçim Aşamaları

2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.

2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderileceklerdir.

2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecektir.

27-29 Ağustos 2018 (Asil) - 31 Ağustos - 14 Eylül 2018 (Yedek)

Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek
olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.

KAYIT İŞLEMLERİ

13 Ağustos - 15 Ağustos 2018 (Asil) - 16 Ağustos - 07 Eylül 2018 (Yedek)

Harp Okulu Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

27-29 Ağustos 2018 (Asil) - 31 Ağustos - 14 Eylül 2018 (Yedek)

Asb. MYO Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.

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MSB Milli Savunma Bakanlığı milli savunma üniversitesi msü tercih sonuçları

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