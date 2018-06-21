MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi için tercihlerini yapan adaylar, 2. seçim aşamalarına çağrı için haber bekliyorlar. Daha önce 11 Haziran'da açıklanacağı ilan edilen 2. aşama çağrıları, seçim nedeniyle ertelenmişti. MSB tarafından yapılan duyuruda sonuçları bugün ilan edilecek. Aşağıda konu ile ilgili yapılan duyuruya ve tercih sonuçları sorgulama sayfası için bağlantıya erişebilirsiniz. MSB MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM’nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılar 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır. Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır. 2’nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA’da icra edilecektir. MSÜ tercih sonuçları sorgulama için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULA MSÜ TERCİH SONUÇLARI SONRASINDA ADAYLARI BEKLEYEN İŞLEMLER 11 Haziran 2018 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sonuçları 11 Haziran 2018 tarihinde, www.msb.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır. 23-24 Haziran 2018 (2018-TYT ve 2018 AYT) Harp Okulları için 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1’nci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS’nin 2’nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Asb. MYO için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik testine (TYT) girmeyen adaylar hiçbir surette Askeri Okullara yerleştirilmeyecektir. Astsubay MYO için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve Harp Okulları için YKS Alan Yeterlilik Testinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180’in altında puan alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. ÖĞRENCİ SEÇİM AŞAMASI 26 Haziran - 10 Ağustos 2018 2’nci Seçim Aşamaları 2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.