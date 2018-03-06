MTSK direksiyon uygulama sınavları tablet bilgisayar ile yapılacak

Sivas’ta Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) uygulama sınavı yönetmelik değişikliği bilgilendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy Başkanlığında yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Altınsoy’un yanı sıra Şube Müdürü Mehmet Darıcı, Fahrettin Bülbül, sürücü kursu bulunan ilçelerin milli eğitim şube müdürleri, Sivas MTSK Derneği Başkanı Hakan Akçadağ, sürücü kurslarının kurucu ve temsilcileri ile yöneticileri ve eğitim personeli katıldı.

Toplantıda Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Bülbül, e-sınav hizmetleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bülbül’ün ardından özel öğretim kurumlarından sorumlu Şube Müdürü Mehmet Darıcı, MTSK yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, uygulama usul ve esasları ile ilgili sunum yaptı. Darıcı, Sivas’ta MTSK direksiyon uygulama sınavlarının Mart ayından itibaren tablet PC ile gerçekleştirileceğini kaydederek,"Bu konuda altyapı sıkıntımız yok. Uygulama ile ilgili gerekli çalışmaları da en kısa sürede tamamlayarak, sorunsuz bir şekilde sınavları gerçekleştireceğiz. Sizlerin de sürücü adaylarını bu konuda en iyi şekilde bilgilendirmenizi istiyoruz. Yeni sistem ile birlikte, sınav uygulamaları daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecek."dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise teknolojik gelişmelerin hayatın her alanında yer almaya başladığını MTSK uygulama sınavlarının da bu gelişmelerden bir tanesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi.

"Daha hızlı, etkin ve güvenilir şekilde sınavların gerçekleştirilmesi için önemli çalışmalar yapıyor. Şuanda MTSK yazılı sınavları müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan e-sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Sürücü adayları, tablet PC üzerinden sorularını yanıtlayarak, sınav bitiminde hemen başarı durumlarını öğrenebiliyor. Bu hem sınavların hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmasına hem de daha güvenli bir sınav ortamı oluşması açısından önemli. Şimdi ise direksiyon uygulama sınavları benzeri bir sistemle gerçekleştirilecek. Sürücü adayı sınav esnasında aracı kullanırken komisyon üyeleri tablet PC üzerinden adayı değerlendirecek. Aday, sınav günün bitiminde başarı durumunu öğrenebilecek. Ben bu sistemin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum."