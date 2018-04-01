MTSO Başkanlığını Oğuzhan Ata Sadıkoğlu kazandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimleri Oğuzhan Ata Sadıkoğlu kazandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında sabah başlayan oy verme işlemi sonrası sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre seçimi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun listesi kazandı.

İki adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemleri sabah 09.00 itibariyle başladı.

4 binin üzerinde üyenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Hasan Hüseyin Erkoç ile İş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun grupları yarıştı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar tek tek açılarak oylar sayıldı.

30 komitenin 21’inin de Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun listeleri birinci gelirken Erkoç’un listesi ise 9 komitede birinci çıktı.

Seçimi kazanan Sadıkoğlu beraberindekilerle coşkulu kutlama yaptı.

Daha sonra bir teşekkür konuşması yapan Sadıkoğlu, “Allah Malatya’ya hayırlı uğurlu etsin. Burada gerçekten Malatyalı sesimizi duydu. Malatyalı bize teveccüh gösterdi, yapacağımız çalışmalarımızla Malatya’ya mahcup olmayacağız. Bugüne kadar ruhunu kaybetmiş bir ticaret odasının ruhunu yeniden kazandırıp, katma değer oluşturmak için memleketimize elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Buradaki arkadaşlarımızın içerisinde kaybedenler de bizim kardeşimiz, kazananlar da bizim kardeşimizdir. Bundan sonra hiçbir ayrımcılık olmadan herkesin oda başkanı olacağız. Odanın imkanlarından bütün arkadaşlarımız eşit bir şekilde yararlanacaktır. Adalete önem vereceğiz ve ayrımcılık yapmayacağız. Allah hepinizden, Malatya halkından razı olsun. Normalde 17 sandığı almış olan seçimi kazanmış oluyor dolayısıyla bir sıkıntı yoktur. Esnaflara mesajımız, herkese hizmet etmeye çalışacağız" diye konuştu