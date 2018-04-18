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MTSO heyetinden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:13 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Özkan beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M.

MTSO heyetinden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Özkan beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “Geçmiş dönemde arkadaşların yapmış olduğu hizmetin üzerine koyarak, çıtayı yukarı taşımak anlamında daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni hedeflerimiz var. Malatya sanayisini güçlendirmemiz ve ihracatını artırmamız gerekiyor. Başkanımızdan bu konuyla ilgili desteklerini istedik. Meslek edindirme ile ilgili problemlerimiz var sıkıntılarımız var. İnşallah bunları en kısa zamanda Başkanımızın da önderliğinde çözüyor olacağız. TOBB Başkanı Rifat Bey’in bizleri sahiplenmesi bizleri yeni olmamıza rağmen öngörüleri, fikirleri, tecrübeleri ile bizi aydınlatması doğrultusunda onunla beraber daha güzel şeyler yapmak için çaba göstermeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlı’na, Malatya kayısısı ve halı takdim etti.

MTSO heyetinden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

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