MTSO Meclis Başkanı Sami Payza’dan algı operasyonu iddiası

MTSO Meclis Başkanı Sami Payza, “Maalesef dün akşam buraya kalabalık bir şekilde gelen arkadaşların, burada usulsüz bir şey yapılıyormuş gibi bir algı yönetimi yapmaları ve bu çabanın içerisine girmeleri bizi üzmüştür” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Hasan Hüseyin Erkoç ve Meclis Başkanı Sami Payza MTSO binasında açıklamalarda bulundu. MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, "Bildiğiniz gibi 1 Nisan’da oda seçimlerimiz olacak. Bu seçimin Malatya’mıza ve iş dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. 30 meslek grubunda seçimler yapılacak. Meslek grubunda seçime giren tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. Tabi bu seçim sürecinde Malatya’ya yakışır, iş dünyasına yakışır bir seçim olmasını can-ı gönülden temenni ediyoruz. İş dünyamız bu noktada duyarlıdır. Ve neticede iş dünyamızın vereceği karara da sonuna kadar saygılıyız. Malatya’mız için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Daha sonra söz alan MTSO Meclis Başkanı Sami Payza ise, 1 Nisan’da yapılacak oda seçiminin Malatya esnafına, tüccarına, sanayicisine hayırlı olmasını dileyerek, "Seviyeli bir seçim olsun istiyoruz. Biz yıllardır seçime giriyoruz, sizin de takip ettiğiniz gibi bu seçim süreci de seviyeli bir şekilde devam ediyordu. Maalesef dün akşam buraya kalabalık bir şekilde gelen arkadaşlar, burada usulsüz bir şey yapılıyormuş gibi bir algı yönetimi yapmaları ve bu çabanın içerisine girmeleri bizi üzmüştür. Bütün esnaf arkadaşlarımıza, bu arkadaşımız, ‘Gelin borçlarınızı yatırın, oyununuzu kullanın’ diyerek peş peşe mesajlar attı. Borcunu yatırmak üzere gelen arkadaşlarımız, kuyruk oluşması nedeniyle saat 17.00’te kendilerine sıra gelene kadar beklediler. Bu arkadaşımız kalabalık bir grupla gelerek 5’ten sonra ‘para alamazsınız’ dedi. Burada bekleyen arkadaşlarımız ise ‘Saat 15.00’dan beri bekliyoruz, bu paramızı yatıracağız’ dedikleri zaman seçim müdürümüz de ‘İçeride olanların kimliklerini toplayalım, bunların ki yatsın ve bundan sonra da kimseyi alamayalım’ dedi. Fakat bu zat döndü, ‘Ben bunu da kabul etmem’ dedi. Burada bulunan arkadaşlarımıza bunun önemli olmadığını ve internet bankacılığından da yatırabileceklerini ifade ettik. Odamızda usulsüz bir şey yapılıyormuş gibi bir hava verme çabası içerisine girdiler. Biz burada her hangi bir gerginliğe meydan vermedik. Buradaki arkadaşlarımıza da rica ettik. Amaç şuydu, ‘siz buraya geliyorsunuz paranızı yatırıyorsunuz, oda para yatırmamıza müsaade etmiyor’ konusuna getirmek istediler, bunu tutturamadıklarında ise ‘para yatırmayın’ dediler. Biz de bu arada arkadaşlarımızı internet bankacılığına yönlendirince, aklı sıra bir kurnazlık edip vergi kaydı olmayan, oda kaydı olmayan birkaç kişi adına para yatırmışlar, sanki biz yapıyormuşuz gibi algısı yapmaya çalıştılar. Biz burada odamızdayız, kimin oda kaydı var, kimin yok biz bunu gayet iyi biliyoruz. Biz bunun acemisi de değiliz. Buradan bakılır, vergi kaydı olan veya olmayanlar seçilir. Böyle bir algı oluşturmak için buna bile tenezzül etmişler. Biz herhangi bir müdahalede bulunmadık ve bu sefer emniyeti çağırdılar. Emniyet ise ‘Biz arandık, olay çıkaracaklar, buraya müdahale edip boşaltacağız’ dedi. Biz de dedik ki ‘Yok, burada esnaf arkadaşlarımız var ve kesin bir müdahale istemiyoruz’. Bunu da ‘bizi polis zoruyla dışarı attılar’ dedirtmek için yaptılar. Bunların böyle bir müdahale şansı yok, bunlar kanun değil ve kanunu da bilmiyorlar. Buradaki arkadaşlarımız sağduyulu davrandılar. Bu konuda Malatya’yı germemek için suç teşkil ettiği halde şikayetçi olmadık. Kendilerini haklı göstermek için 50 kişi ile beraber gidip karakola şikayet ettiler. Biz de Malatya’daki tüccar, esnaf ve sanayicisinden özür dileyerek bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Biz şikayet etmezsek, onlar kendilerine haklı bir durumdaymış gibi göstermek için bunu yapacaklardı. Buraya kameralarla gelip Hasan Başkanın karşısına geçip tartışıyormuş gibi yapıp bir algı oluşturmak istediler. Bu Malatya esnafına yakışmayan bir hareket, buradaki esnaf ve tüccar sağduyuludur. Seçimlerde de kimsenin etkisinde kalmadan istediğini yapabilecek bir kapasitededir” ifadelerini kullandı.

Payza, bir gazetecinin, ‘TSO seçimlerinde muhalif diğer adaylar seçim için reklam ve billboardları kullanıyor, mevcut olan başkan neden bunu yapmıyor’ sorusuna cevap olarak “Bu bir parti seçimi değil, bu bir belediye seçimi değil. Biz burada toplantı başı aylık 1 TL huzur hakkı koyduk, kaldı ki 1 TL ile ayakkabı bile boyanmıyor. Yılda 12 lira eder. Biz neye karşı bu masrafları yapalım. Bizim esnafımız, sanayicimiz, tüccarımız bu billboardlara göre mi oyunu verecek. Bizim bu masraflara girmemiz mümkün değil, biz hiçbir zamanda girmedik. O arkadaşımız da bizim arkadaşımız, tavsiyem şudur kendisine, o masrafları billboardlara yapacağına kendisi bekardır, biz bu masraflarla kendisini evlendirelim” diye konuştu.