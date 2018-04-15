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MTTB’de akademi programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi programı düzenlendi.Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı ile İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen program 14 Nisan -5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.MTTB İl Başkanlığında düzenlenecek olan programlarda akademisyenler Prof.

MTTB’de akademi programı düzenlendi

Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi programı düzenlendi.
Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı ile İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen program 14 Nisan -5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
MTTB İl Başkanlığında düzenlenecek olan programlarda akademisyenler Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Prof. Dr. Hakan Erkuş, Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga ve Yr. Doç Dr. Süleyman Ekici, demokrasi, Liberalizm, Girişimcilik üzerine notlar, postmodern dönemde siyasal kimlikler adlı sunumlar yapılacak.
Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, "Programımız 2017-2018 döneminin bahar dönemini kapsamaktadır. Bu dönem içinde 4 haftalık bir program uygulanacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 4 farklı akademisyen 4 farklı konu ile sunumlarını gerçekleştirecekler. Programımız başvuru ile kabul edilen öğrencilerden oluşmaktadır. Başarıyla bitiren katılımcılara sertifika verilecektir" diye konuştu.

MTTB’de akademi programı düzenlendi

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