MTV borç sorgulama nasıl yapılır? 2018 MTV 2. taksit ödemeleri başladı!

MTV borç sorgulaması nasıl yapılır sorusu, 2018 MTV 2. taksit ödemesinin başladığı bugün dıkça sorulmaya başlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi; araçların doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre her yıl tutarları belirlenen bir taşıt vergisidir. Geçen sene, %40 oranında bir zam yapılmış ve yoğun itirazlar nedeniyle indirime gidilmişti. Peki MTV borç sorgulama nasıl yapılır? MTV ödemesi nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV oranları nedir? Detayları ile haberimizde. MTV BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR? Vergi dairelerinden şahsen yapabileceğiniz MTV borç sorgulamasını aşağıdaki linkten online yapabilir ve ödeme yapabilirsiniz. MTV borç sorgulaması için tıklayınız YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU VE MTV Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum." dedi. Vatandaşların, başvurularını yapmaları için çok farklı seçenekler oluşturduklarını dile getiren Ağbal, "Başvurular başladı. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Ödemeler ise SGK'ya ağustos, Maliye'ye eylül ayında yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

YAPILANDIRMA İLE YARIYA DÜŞÜYOR! Öte yandan özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faizin neredeyse sıfıra kadar düştüğe işaret eden Ağbal, şöyle devam etti: "5,2 milyon kişinin 6 milyar lira MTV, 4,2 milyon vatandaşımızın da 3,2 milyar lira trafik para cezası borcu var. Örneğin 2014 yılının ocak ayında bin lira MTV borcu olan bir vatandaşımızın, 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla gecikme zamlarıyla birlikte borcu bin 723 liraya çıkıyor. Bu vatandaşımız, yeniden yapılandırmaya başvurup peşin ödemeyi seçerse, bin 723 lira yerine bin 22 lira ödeyecek. Yani borcu bir anda 701 lira düşecek. Neredeyse sadece ana parayı ödeyerek borcundan kurtulacak. İlk iki taksit süresinde öderse bin 113 lira, 18 taksitte ödemeyi seçerse de bin 410 lira ödeyerek, normalde bin 723 lira olan borcundan kurtulacak." Ağbal, trafik para cezalarında da büyük avantaj bulunduğunu belirterek, "Trafik para cezalarında peşin ödeme ile sadece faizde değil, para cezasının aslında da indirim var. Mesela bir vatandaşımızın 3 yıl önceden 500 lira tutarında trafik para cezası var diyelim. 18 Mayıs'a kadar bu cezaya 950 lira da faiz geliyor. Toplamda bu vatandaşımızın bin 450 lira ödemesi gerekiyor. Yapılandırmaya başvurur ve peşin ödeme seçeneğini seçerse, ana para 375 liraya, faizi de 7 liraya düşüyor. Yani bin 450 lira yerine 382 lira ödeyerek, borcundan kurtuluyor. İlk iki taksit süresinde ödemesi halinde borcu 472 liraya, 18 taksitte ödemede ise 655 liraya düşüyor. Bu örneklerden de görüleceği üzere peşin ödeme seçeneğinde faizlerin neredeyse hepsini siliyoruz. Ayrıca vergi aslına bağlı cezaların ki bu cezalar en az alacak aslının yarısı kadar hesaplanır, tahsilinden de vazgeçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MTV ZAM ORANI NE KADAR OLDU? MTV zam oranı belli oldu. Buna göre 2018 MTV zammı ne kadar oldu? 1 Ocak 2018’den itibaren Türkiye’de farklı zam oranlarına sahip 2 farklı MTV sistemi devreye gireceği duyuruldu. Alınan bilgilere göre, MTV zammı yüzde 40'tan yüzde 25'e indirildi. 1.3 motor altı için zam yüzde 15 olarak uygulanacak. MTV 1300 cc altında olan motorlar için yüzde 15, diğer araçlar için yüzde 25 olarak kararlaştırıldı. HANGİ ARAÇ NE KADAR ÖDEYECEK? MTV zammında hangi aracın ne kadar ödeyeceği merak ediliyor. MTV iki sistemle gelecek. İlki aracın yaşına ve motor hacmine göre belirlenen mevcut MTV sistemi. Diğeri ise aracın yaşı ve motor hacmiyle birlikte değerinin ölçüt olarak eklendiği yeni MTV sistemi. Bu iki farklı sistem yüzünden 1 Ocak 2018’de itibaren sıfır otomobil alanlar 31 Aralık 2017’ye kadar alanlardan iki kat fazla MTV ödeyecek. Buna göre fiyatı 40 bin TL’den fazla, 70 bin TL’den az olan, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1000 CC ve 1300 CC olan araçlarda, mevcut vergi miktarı 650 TL iken 2018 yılında 817 TL olacak.