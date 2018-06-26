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MÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

Akademik yılı başarıyla tamamlayan öğrencilere törenle diplomaları verildi

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin Göztepe Yerleşkesi'ndeki törende, 2017-2018 Akademik Yılı'nı başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Törene Dekan Prof. Dr. Cengiz Anık'ın yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülden Polat, Basın Yayın ve Enformasyon İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, akademisyenler, öğrenciler ile aileleri ve davetliler katıldı.

Anık, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri ellerinden geldiğince eğittiklerini belirterek, "Öğrencilerimizi sektöre hazırladık ve şimdi sektörde görücülerin huzuruna çıkardık. Umuyorum ülkemiz ve devletimiz için hayırlı hizmetlerde bulunursunuz. Asıl eğitiminiz ve asıl kavganız şimdi başlıyor. Zirvelere yolculuğunuzda size başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından fakülte birincisi Muhammet Kuyucu tarafından mezuniyet kütüğüne 2017-2018 Akademik Yılı mezunlarını temsilen plaket çakıldı.

Ardından fakülte ve bölümlerde dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri verildi.

Gazetecilik Bölümü Başkanı ve Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özhan Tıngöy, fakülte üçüncüsü Esra Pelin Güregen'e ödülünü veren Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'a törene katılımından dolayı teşekkür belgesi sundu.

Diploma dağıtımının ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

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