Muay Thai Dünya Şampiyonu Van'da Coşkuyla Karşılandı

Barbaros KULERCİŞ (Van), (DHA)- Van Ercişli milli sporcu Kubilay Tarhan (18), Tayland'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bugün Erciş'e dönen Tarhan, coşkuyla karşılandı. Tayland'da yapılan 90 ülkeden 700 sporcunun katıldığı Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Kubilay Tarhan, 57 kiloda dünya şampiyonu oldu. Bu sabah Tayland'dan dönen milli sporcu Tarhan, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde coşkuyla karşılandı. Onlarca araçlık konvoy ile ilçeye gelen Tarhan, Erciş Gençlik Merkezi'ne geçti. Mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Tarhan, 5 sporcu arkadaşımla Tayland'da çok güçlü rakiplerimi kıra kıra dünya şampiyonu oldum. Branşımızı olimpiyatlara kabul görürlerse, orada da katılıp şampiyon olmak istiyorum dedi. Takım Antrenörü Sinan Ağlar ise, Kubilay Tarhan'ın kendilerine büyük gurur yaşattığını söyledi.
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