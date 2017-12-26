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Muayene sırasında doktorun telefonu patladı!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 20:33 | Son Güncelleme 5 saat önce

Zonguldak'ta bir doktorun, hasta muayene ederken cebindeki telefonu patlayarak alev aldı. Bacağında yanık olan doktor, konuyu tüketici haklarına taşıyacağını aktardı.

Muayene sırasında doktorun telefonu patladı!

Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar, hastasını muayene ettiği sırada cebindeki telefonu patlayarak alev aldı. Sol bacağında yanık oluşan doktor, pantolonunu çıkartarak acil servise başvurdu.

Yanık oluşan bölge nedeniyle tedavi olan Başpınar, olayda panik yaşadığını ifade etti. Olay nedeniyle adli tıp raporu da tutulan Başpınar, konuyu tüketici haklarına taşıyacağını ve firmadan şikayetçi olduğunu ifade etti.

"ALLAH'TAN ÇOCUKLARI MUAYENE ETMİYORDUM"

Hastayı muayene ettikten sonra sonuçları için bilgisayara baktığı sırada olayın meydana geldiğini anlatan Başpınar, "O an cebimdeydi. Bir anda alev alınca hemen telefondan kurtuldum. Yere düştü, halen yanıyordu. Allah'tan çocukları o sıra muayene etmiyordum. Yetkili firmadan şikayetçi olup, konuyu tüketici haklarına da taşıyacağım" dedi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dr olmuşsun ne idiü belirsiz telf kullaniyon elma olum elma
samsung note 5 teknik servisim ordan biliyorum note 5 degilsede s6 s7 gibi birşey
patlayan telefonun markası nedir?
telefonun markasını da öğrenseydik?
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