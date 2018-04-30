MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamdolsun, muazzam millet hareketi devrededir, bu da Cumhur İttifakı'dır." ifadesini kullandı.
Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, insanlığın var olduğu andan itibaren muhatap kaldığı maddi ve manevi sorunlardan kurtuluşun yollarını aradığını, bulduğu zaman yükseldiğini, mahrum kaldığında da dağılmanın, yıkımın, yozlaşmanın pençesine düştüğünü ifade etti.
Yusuf Has Hacib'in, "Dünya baştan ayağı bozuldu, görüp de şaşıran var mı bunu? Müslümanlar karıştı, birbirini yiyor, tam bir huzur bulan kafirler yatıyor." sözünü aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:
"Aklı başında, vicdan ve insaf sahibi her insanın talebi aslında benzerdir. Huzur aranır, sükunet istenir, saadet beklenir, refah ümit edilir. Bunlar her insanın hakkıdır. Bu değerler insanın insanca yaşaması için yeterli değilse de gerekli ihtiyaçlar arasındadır. Farkında mısınız ne çok kutuplaştık? Nasıl da birbirimize çatık kaşlarla bakar olduk? Yüzler gergin, sesler boğuk, eller soğuk, gönüller donuk. Diyor ya Yusuf Has Hacib, 'Yaşam zorlaştı, endişe çoğaldı, hırs ve tamah arttı, sevinç azaldı.' Tam da böyle değil mi? Kalpten geçen dilden akarmış. Eğer bu akan güzellikle, doğrulukla, helalle, temizlikle bezenmiş ise mesele yoktur, marifet ve mehabetin aşısı tutmuş demektir. Yok akıntıda kir, pas, nifak, kötülük varsa melanet ve zillet adresini bulmuş haldedir."
- "Her insan emanettir"
Bahçeli, her insanın emanet olduğuna, manevi sorumluluğunu idrak edenler için emanetin yere düşmesi, emanete leke düşürülmesinin hatıra veya hayale bile getirilemeyeceğine vurgu yaptı.
"Emanetin adı var, hani koruyan; nasihatin sözü var, hani tutan." şeklinde Yusuf Has Hacib'in asırlar önce hükmünün bulunduğunu belirten Bahçeli, günahın çıkmazında yolunu kaybedenlerin, Hakk'ın izinden, hakikatin çizgisinden sapan zavallılar olduğunu kaydetti.
"Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir. Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir." ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ağızları bozuk, anıları bulanık, adları bulaşık, ahlakları bozgun olanların, suretleri ne olursa olsun, siretlerini gizleme ihtimali yoktur. Satır satır büyüyen, sadır sadır devleşen samimiyet, milliyet, muhabbet, hürmet ve mensubiyet onuru her engeli yıkacak, her operasyonu alt edecektir. Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamd olsun, muazzam millet hareketi devrededir, bu da Cumhur İttifakı'dır. Af pınarı, merhamet kaynağı, mağfiret sancağı olarak inandığımız mübarek Berat Gecesi'nde, Cenab-ı Allah'tan niyazım lütuf, kerem ve inayetini üzerimizden eksik etmemesidir."
Millete yan bakan, milli beka ve beraberliğe kast etmek için pusuya yatan kim varsa yenilip yutulacağını vurgulayan Bahçeli, mesajında "Şahsi hırslarının kurbanı olmuş, makam, mevki ve dünyevi çıkarları uğruna iş birlikçiliğin ve ihanetin kuryeliğine soyunmuş kim varsa, dilerim ki Allah'tan, ıslah olsunlar, tövbe edip manen arınmanın çabasına girsinler." ifadesine yer verdi.
- "Sözle değil, özüyle berat edenler ne mutlu, ne şanslı insanlardır"
Allah katında berat etmek için önce günahlardan uzak durulması, kin ve nefret salgınından kaçınılması gerektiğini bilmek gerektiğine işaret eden Bahçeli, "Berat önce vicdandaki durulukla, sonra irfan ve inançtaki dinginlikle olabilecektir. Sözle değil, özüyle berat edenler ne mutlu, ne şanslı insanlardır. Nefsine teslim olup, niyetini vatan ve millet aleyhine temin ve tecelli ettirenler her zaman beratın manevi gücüyle püskürtülüp, cumhurun iffet, ittifak ve istiklal şerefiyle dağılacaklardır. İtibarlı istikbal, iradeli istiklal önümüzdedir." değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşların ve Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evlatlarını yürekten selamlıyor, hepsini kucaklıyorum. Berat Kandili'nde bir kez daha Yusuf Has Hacib'in şu dua ve hikmet dolu sözlerini sizlerle paylaşıyorum; 'Ey Bengi, muhtaç olmayan Tanrım, sensin ulu, sen bağışla bu muhtaç kulunu. Suçunu bağışla bütün müminlerin, onlarla birlikte bağışla beni."
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