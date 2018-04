MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamdolsun, muazzam millet hareketi devrededir, bu da Cumhur İttifakı'dır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, insanlığın var olduğu andan itibaren muhatap kaldığı maddi ve manevi sorunlardan kurtuluşun yollarını aradığını, bulduğu zaman yükseldiğini, mahrum kaldığında da dağılmanın, yıkımın, yozlaşmanın pençesine düştüğünü ifade etti.

Yusuf Has Hacib'in, "Dünya baştan ayağı bozuldu, görüp de şaşıran var mı bunu? Müslümanlar karıştı, birbirini yiyor, tam bir huzur bulan kafirler yatıyor." sözünü aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Aklı başında, vicdan ve insaf sahibi her insanın talebi aslında benzerdir. Huzur aranır, sükunet istenir, saadet beklenir, refah ümit edilir. Bunlar her insanın hakkıdır. Bu değerler insanın insanca yaşaması için yeterli değilse de gerekli ihtiyaçlar arasındadır. Farkında mısınız ne çok kutuplaştık? Nasıl da birbirimize çatık kaşlarla bakar olduk? Yüzler gergin, sesler boğuk, eller soğuk, gönüller donuk. Diyor ya Yusuf Has Hacib, 'Yaşam zorlaştı, endişe çoğaldı, hırs ve tamah arttı, sevinç azaldı.' Tam da böyle değil mi? Kalpten geçen dilden akarmış. Eğer bu akan güzellikle, doğrulukla, helalle, temizlikle bezenmiş ise mesele yoktur, marifet ve mehabetin aşısı tutmuş demektir. Yok akıntıda kir, pas, nifak, kötülük varsa melanet ve zillet adresini bulmuş haldedir."