"Mücadele hız kesmeden sürmeli"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak, OHAL'in kalkmasını destekliyoruz ama FETÖ ile mücadelenin hız kesmeden devam etmesini istiyoruz." dedi. Ankara 15 Temmuz Platformu tarafından Sincan Ağır Ceza Yerleşkesi önündeki alanda "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Birlik Günü" programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Arslan, dayanışmanın, kardeşliğin ve hainlere karşı birliktelik mesajının doğru verilmesi gerektiğini belirtti. Programa katılan platform üyelerinin etkinliği çadır ve arabalardan izlemelerine tepki gösteren Arslan, şunları söyledi: "Bir mücadele, bir dava için buradayız. Hainlere, çetelere, ihanet odaklarına mesaj vermek için buradayız. Pikniğe gelmedik. Biz burada bir mesaj veriyoruz. Mesaj şu, bir başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu, gazilerimizle yan yana olduğumuzu göstermek, onlara teşekkür etmek için. İki, hain FETÖ'cülerin burada yargılanan veya yargılanmayan bu hainlere karşı milletimizin birlik ve beraberliğini göstermek için ve bunun takipçisi olmak için buradayız. Onun için sesiniz gür çıkmazsa dayanışmanız güçlü olmazsa zalimleri cesaretlendirirsiniz. Biz zalimlerin cesaretini kırdık 15 Temmuz'da, o hainlere gereken cevap verildi ama hala mücadele devam ediyor."

15 Temmuz'u unutturmayacaklarını vurgulayan Arslan, 15 Temmuz Platformu'nun nöbetlerini tutarak, hainlere karşı bir meydan okuduğunu anımsattı. Vatandaşlardan FETÖ üyelerinin yargılandığı duruşmalara katılmalarını isteyen Arslan, "Milletimizi, Ankaralıları buradan çağırıyorum, Allah rızası için milletinizi, değerlerinizi, özgürlüğünüzü, inançlarınızı, bağımsızlığınızı istiyorsanız ve seviyorsanız. Bu duruşmalarda bu hainlerin karşısında durmaya devam edin." diye konuştu. Arslan yargılamaların hızla devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Ankaralılar eğer 15 Temmuz ruhunu, duygusunu, inancını yaşatacaksak bu hainlerin önünde yaşatmamız gerekiyor. Ben bundan dolayı üzgünüm hangi duruşmaya katılmışsak ne yazık ki sanık avukatları ve sanık yakınlarından daha az durumdayız. Onun için buradan herkese, gerek siyasilerimize gerek sivil toplum örgütlerine gerekse bütün Ankaralılara bu duruşmalar bitene kadar bu salonlardan çıkmama konusunda bir kez daha çağrı yapıyorum." HAK-İŞ olarak 4 şehit ve yüzden fazla gazi verdiklerini hatırlatan Arslan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'ye karşı bu konuda uluslararası ölçekte büyük bir algı operasyonları yürütüldüğünü öne süren Arslan, devletin FETÖ ile mücadeleyi sadece bu ülkede değil, bütün dünyada daha etkin yapmak zorunda olduğunu söyledi. Arslan, "Biliyoruz ki NATO, ABD, AB ve diğer onun taşeronları bu darbenin arkasındaki güçlerdir. Dolayısıyla mücadelemiz Türkiye'deki taşeron FETÖ örgütü değil, onun arkasındaki güçlerle de mücadele yapmak zorundayız." diye konuştu. - "OHAL'in kalkmasını destekliyoruz" Her gün yapılan soruşturmalarla yeni FETÖ mensuplarının yakalandığını vurgulayan Arslan, "Mağdur edebiyatı üzerinden bu mücadeleyi savsaklamak isteyenler olabilir, bunlara fırsat verilmemelidir. Onun için Olağanüstü Halin (OHAL) kalkmış olacağı çok büyük bir gelişmedir. Biz HAK-İŞ olarak OHAL'in kalkmasını destekliyoruz ama FETÖ ile mücadelenin hız kesmeden devam etmesini istiyoruz." dedi. Arslan platforma destek veren milletvekillerine ve platform üyelerine de teşekkür etti. - "Bize hiçbir güç diz çöktüremeyecektir"