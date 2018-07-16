O karanlık gecede ülkenin bekası, beraberliğinin bozulmaması için 7'den 70'e, kadınından erkeğine, siyasi düşüncesi, inancı ne olursa olsun herkesin meydanlara koştuğunu kaydeden Kılınç, cumhuriyet, demokrasi, birlik ve beraberlik için var gücüyle çalıştığını ifade etti.

Programda, 15 Temmuz Şehitlerini Anma kapasamında Demokrasi ve Milli Birlik Köşesi ile "Bir milletin diriliş gecesi" konulu hat ve minyatür sergisi açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

İZMİR (AA) - 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis Muhammet Oğuz Kılınç'ın eşi Ayşe Büber Kılınç, "Üzüntümüzü anlatacak hiçbir kelime bulunmamakta. Sevdiklerimizi kaybetmemizin yaratığı büyük hüznün yanında vatanını korumak için ön saflarda mücadele verenlerin yakınları olduğumuz için gurur duymaktayız." dedi.

"Bu mücadele sonunda 248 kişi şehit oldu, pek çok kişi yaralandı" diyen Kılınç, şöyle devam etti:

"Üzüntümüzü anlatacak hiçbir kelime bulunmamakta. Sevdiklerimizi kaybetmemizin yaratığı büyük hüznün yanında vatanını korumak için ön saflarda mücadele verenlerin yakınları olduğumuz için gurur duymaktayız. Bugüne kadar vatanını, demokrasisini, cumhuriyetini, milli ve manevi değerlerini hedef alan tüm saldırlara canı pahasına karşı koyan Türk milleti,15 Temmuz gecesinde de bu ülkenin birlik ve beraberliğine yapılan saldırlara büyük inançla ve güçle karşı koyarak tüm dünyaya gücümüzü bir kez daha göstermiştir."

Kılınç'ın, konuşması boyunca gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak da dünyada soğuk savaşın sona ermesinin ardından İslamı tehdit olarak gören bir sürecin başladığını, CIA ile çalışan Fetullah Gülen'e de yeni bir görev verildiğini belirtti.

"Müslümanları servet ve iktidar ile tanıştırırsanız onlar kendi arasında çatışıyor, dışarıdan sopa gösterirseniz dayanışıyorlar ve direniyorlar" görüşünün etkisiyle yeni bir hareket başladığını anlatan Dilipak, "dine karşı bir din" geldiğini, kendisinin bu konudaki uyarılarının "komplo" denilerek geçiştirildiğini ifade etti.