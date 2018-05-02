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"Mücadeleyi asla bırakmadım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Samsun'da 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Fikret Sadıkoğlu, doktorların kendisine ümit vermemesine rağmen bir gün yeniden yürüyebileceğine dair inancını hiç kaybetmeyince, yıllar süren tedavisinde az da olsa gelişme sağladı - Sadıkoğlu: - "Mücadeleyi asla bırakmadım. Yapılan tedaviler sonucu artık dizlerime kadar hissedip, bacaklarımı kendim oynatabiliyorum. Bunda fizyoterapist hocamın katkıları çok büyük" - Fizyoterapist Keskin: - "Sürekli çalışma sonucunda Fikret Sadıkoğlu artık bağımsız olarak ayakta durabiliyor. Bunu fizik tedaviye ve fizyoterapist eşliğinde doğru egzersiz yaklaşımına borçluyuz"

EMRE ŞAHİNOL - Samsun'da yaşayan ve geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını tekerlekli sandalyeye bağımlı şekilde sürdüren 55 yaşındaki Fikret Sadıkoğlu, bir gün yeniden yürüyebileceğine yönelik umudunu hiç kaybetmemesiyle örnek oluyor.

Bafra ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Fikret Sadıkoğlu 9 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdi.

Yaşamını tekerlekli sandalyeye bağımlı şekilde sürdürmek zorunda kalan Sadıkoğlu, pek çok hastane ve doktora başvurarak, tedavi olmaya çalıştı.

Sadıkoğlu, doktorların kendisine ümit vermemesine rağmen yaşam sevincini ve bir gün yeniden yürüyebileceğine dair inancını hiç kaybetmedi.

Evinde fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi gören Sadıkoğlu, yıllar süren çalışmaların ardından tedavisinde az da olsa gelişme sağladı.

- "Hep yeniden yürümeyi, ayağa kalkmayı hedefledim"

Fikret Sadıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yeniden yürümek için mücadele ettiğini söyledi.

İyileşmek için verdiği mücadeleden gittiği hastanelerdeki başka felçli insanların da etkilendiğini belirten Sadıkoğlu, birçok kişiye umut olduğunu aktardı.

Trafik kazasının ardından felçli kalmasını asla kabullenmediğini vurgulayan Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Gittiğim doktorlar bana hiç ümit vermedi. Hatta bana artık yürümemin mümkün olmadığını söylediler ama ben hep yeniden yürümeyi, ayağa kalkmayı hedefledim. Bunun için fizik tedavi hastaneleri, rehabilitasyon merkezlerine gittim. Artık evimde fizyoterapist eşliğinde sürekli çalışıyorum. Mücadeleyi asla bırakmadım. Yapılan tedaviler sonucu artık dizlerime kadar hissedip, bacaklarımı kendim oynatabiliyorum. Bunda fizyoterapist hocamın katkıları çok büyük."

Kendisi gibi felçli olan hastalara seslenen Sadıkoğlu, "Asla mücadeleyi bırakmasınlar. Umutlarını yitirmeyip 'yürüyeceğim' inancını taşımalılar. İnancımı ve bu mücadelemde beni hiç yalnız bırakmayan bir aileye sahip olduğum için de çok şanslıyım." ifadesini kullandı.

Sadıkoğlu'nun fizyoterapisti Murat Keskin ise bu tür hastalarda fizik tedavinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Sürekli çalışma sonucunda Fikret Sadıkoğlu artık bağımsız olarak ayakta durabiliyor. Bunu fizik tedaviye ve fizyoterapist eşliğinde doğru egzersiz yaklaşımına borçluyuz. Tüm fizik tedaviye muhtaç arkadaşlarıma sesleniyorum. Siz de sakın bu çalışmayı bırakmayın. Çalışmayı sakın bırakmayın. Doktorların, diğer uzmanların verdiği programları ihmal etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

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Bafra felçli hasta Fizik Tedavi fizyoterapist

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