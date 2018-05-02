İyileşmek için verdiği mücadeleden gittiği hastanelerdeki başka felçli insanların da etkilendiğini belirten Sadıkoğlu, birçok kişiye umut olduğunu aktardı.

Sadıkoğlu, doktorların kendisine ümit vermemesine rağmen yaşam sevincini ve bir gün yeniden yürüyebileceğine dair inancını hiç kaybetmedi.

EMRE ŞAHİNOL - Samsun'da yaşayan ve geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını tekerlekli sandalyeye bağımlı şekilde sürdüren 55 yaşındaki Fikret Sadıkoğlu, bir gün yeniden yürüyebileceğine yönelik umudunu hiç kaybetmemesiyle örnek oluyor.

Trafik kazasının ardından felçli kalmasını asla kabullenmediğini vurgulayan Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Gittiğim doktorlar bana hiç ümit vermedi. Hatta bana artık yürümemin mümkün olmadığını söylediler ama ben hep yeniden yürümeyi, ayağa kalkmayı hedefledim. Bunun için fizik tedavi hastaneleri, rehabilitasyon merkezlerine gittim. Artık evimde fizyoterapist eşliğinde sürekli çalışıyorum. Mücadeleyi asla bırakmadım. Yapılan tedaviler sonucu artık dizlerime kadar hissedip, bacaklarımı kendim oynatabiliyorum. Bunda fizyoterapist hocamın katkıları çok büyük."

Kendisi gibi felçli olan hastalara seslenen Sadıkoğlu, "Asla mücadeleyi bırakmasınlar. Umutlarını yitirmeyip 'yürüyeceğim' inancını taşımalılar. İnancımı ve bu mücadelemde beni hiç yalnız bırakmayan bir aileye sahip olduğum için de çok şanslıyım." ifadesini kullandı.

Sadıkoğlu'nun fizyoterapisti Murat Keskin ise bu tür hastalarda fizik tedavinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Sürekli çalışma sonucunda Fikret Sadıkoğlu artık bağımsız olarak ayakta durabiliyor. Bunu fizik tedaviye ve fizyoterapist eşliğinde doğru egzersiz yaklaşımına borçluyuz. Tüm fizik tedaviye muhtaç arkadaşlarıma sesleniyorum. Siz de sakın bu çalışmayı bırakmayın. Çalışmayı sakın bırakmayın. Doktorların, diğer uzmanların verdiği programları ihmal etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

