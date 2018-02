Mücevher Fırsat Günleri sevgililer için kapılarını açtı

Sereks Fuarcılık tarafından düzenlenen ve üreticilerle tüketicileri bir araya getiren geleneksel Mücevher Fırsat Günleri bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü için kapılarını açtı. Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala ne alacağına karar veremeyenlere sayısız alternatifler sunan etkinliğe 40 üretici firma katıldı. Her bütçeye uygun tektaş yüzükler, kolyeler ve küpelerin yer aldığı fuar, yoğun ilgi gördü.

70 YAŞINDAYIM HER YIL GELİYORUM

Mücevher Fırsat Günleri'ni her yıl takip ettiğini söyleyen 70 yaşındaki Mevlüde Ormancı, "Gezdim, çok güzel, fiyatlar çok uygun. Her geldiğimde de kendime bir yüzük alıp gidiyorum. Gençler, sevgililer gününde hiç durmasınlar doğru Harbiye'ye gelsinler. Fiyatlar yarı yarıya düşmüş. Yüzüklere, kolyelere baktım ama maalesef benim sevgilim olmadığı için gençlere tavsiye ediyorum" dedi. Fiyatları çok uygun bulduğunu anlatan Günay Cesur ise "Eşim beğendi hediyesini. Umarım bütçemizi çok sarsmaz. Çeşit çok fazla, uygunluk var. Geçen yıl da buradan alışveriş yapmıştık. Her sene ziyaret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Fuardan bir çift kolye ve küpe aldığını ifade eden Nilgün Kadıoğlu ise sevgilisi olsun ya da olmasın herkesin fuarı ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu.

Mücevher Fırsat Günleri, 14 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar saat 10.30-20.00 saatlerinde arasında ziyaret edilebilecek.