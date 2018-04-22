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Mucit öğrenciler 'dijital turizm' için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

UĞUR Okulları öğrencileri turizm konusunda dijital çözümler sunmak için yarıştı.

Mucit öğrenciler 'dijital turizm' için yarıştı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - UĞUR Okulları öğrencileri turizm konusunda dijital çözümler sunmak için yarıştı. Mucit öğrencilerin çalışmaları büyük ilgi görürken kazanan takımlar ise ödüllendirildi.

Uğur Okulları öğrencilerinin yıl boyunca edindikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı, video/animasyon ve 3D tasarım alanlarında yarıştığı U-MakerFest'in ikincisi Antalya'da Muratpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Teknoloji ile “kendin yap" kültürünün birleşiminden oluşan “Maker akımı, bu kez Türkiye'nin 11 farkı ilinden gelen ve keşfetmeyi seven öğrencileri Antalya'da, buluşturdu. Öğrencilerin yıl boyunca kazandıkları problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi becerilerini pratiğe dönüştürmelerini amaçlayan U-MakerFestII'nin teması "Turizm 4.0" olarak belirlendi. Öğrenciler, tasarım odaklı düşünme fikrinden yola çıkarak “Turizm 4.0" teması üzerinden tanımlanan sorunlara karşı çözümler üretti. Dijital turizmi hayata geçirmek için 24 kampüsten 44 takımın ortaya çıkardığı çalışmalar büyük ilgi gördü.

KAZANANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Baykal, Assist. Prof. Dr. Yavuz Samur, Öğretim Görevlisi Barış Erdoğan, STEM & Maker Magazine Yazı İşleri Müdürü Ziya Bahtiyar, Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi Müdür Yardımcısı Cem Sakarya ve Antalya Sanayiciler ve İşadamları Derneği Başkanı Sadi Kan'ın jüri üyeliğini üstlendiği U-MakerFestII'de 44 takımın çalışmaları tek tek değerlendirildi.

Robotik alanında kazanan takım Uğur Okulları Büyükçekmece Kampüsü Bu-Robotik takımı oldu. Takım, projeleri ile restoranlardaki yoğunluğun giderilmesi ve iş yükünün azalması adına servis robotu tasarladı. Oyun tasarımı alanı kazananı Uğur Okulları Nevşehir Kampüsü Koleksiyonerler takımı oldu. Tasarladıkları oyun ile kullanıcının turizm bölgelerine ait kartları toplayarak koleksiyon oluşturması sağlanıyor. Video/animasyon alanı kazananı Uğur Okulları Konyaaltı Kampüsü U-MusTurizm takımı oldu. Takım, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanarak çeşitli turistik bölgelerin deneyimlenmesini hedefledi. 3D tasarım alanında ise Uğur Okulları Yaşamkent Kampüsü BATA takımı şampiyon oldu. BATA takımı, çevreye duyarlı ve çevre düzenlemesi ile fark yaratan bir otel kompleksi tasarladı.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okulları olarak, öğrencilerin çevresindeki sorunlara, iyileştirilmesi gereken süreçlere duyarlı bireyler olarak yetişmesine ve geleceği şekillendirecek bir nesil olmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bu yıl ikincisini düzenledikleri U-MakerFest'te öğrencilerin yaratıcı projelerine tanık olduklarını ifade eden Kulaberoğlu, “Öğrencilerimizi gerçek hayat sorunlarını çözmeye teşvik etmek bize ayrıca mutluluk sağladı. Turizmin gelişmesine katkı sağlayacak güzel projeler vardı. Bugün 1'inci sınıfa başlayan bir öğrenci 2035 yılında hayata başlayacak. O yılda dünyanın nereye gideceğini tahmin etmek çok zor. O yüzden biz öğrencilerimizi çok yönlü ve teknoloji okur-yazarı olacak şekilde de yetiştiriyoruz" dedi.

Sergi alanında projelerin yanı sıra sanal gerçeklik deneyim alanı, ilgi çekici robotlar ve bilimsel çalışmalar da sergilendi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Mucit öğrenciler 'dijital turizm' için yarıştıMucit öğrenciler 'dijital turizm' için yarıştıMucit öğrenciler 'dijital turizm' için yarıştıMucit öğrenciler 'dijital turizm' için yarıştı

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