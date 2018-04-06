Mudanya’da arı yetiştiriciliği kursu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde arı yetiştiriciliği kursu açıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Güzelyalı Eğitim Mahallesi’nde arıcılık kursu açtı. 12 gün sürecek kurs hakkında bilgi veren İlçe Tarım İlçe Müdür Vekili Ahmet Takunyacı, “ İlçemizde kurumumuza kayıtlı 42 işletmede 3 bin 594 kovan arı ile 2017 yılında yaklaşık 40 ton bal üretimi gerçekleşti. İlçemizde toplam arılı kovan sayısı ise yaklaşık 4 bin civarındadır. Eğitimler, Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından verilecek. Bal arısı ırkları, koloni ve düzeni, bakım ve kışlatma, bal üretimi, arı ürünleri üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık, arı sağlığı başlıklarında teorik bilgilerinin anlatıldığı 72 saatlik kurs programında teorik olarak öğrenilen konular arazide tatbikî olarak da verilecek” dedi.