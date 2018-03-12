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Mudanya’da İstiklal Marşının kabulünün 97. yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, İstiklal Marşının kabulünün 97.

Mudanya’da İstiklal Marşının kabulünün 97. yılı kutlandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, İstiklal Marşının kabulünün 97. yılı kutlandı.
İstiklal Marşının kabulü ve M. Akif Ersoy’u anma programı Sami Evkuran Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Baş Savcısı Ferhat Engin Kurular, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali kılıçoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Siyasi Parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Lisesi Müdürü Seyfettin Yıldırım, “Bağımsızlığımızın işareti olan İstiklal Marşımız, milli karakterimizi ve istiklal mücadelemiz anlatan bir destandır. Bağımsızlık mücadelemizin timsali olan İstiklal Marşı, milletimizin gönlünde özel bir yere sahiptir” diyerek, M. Akif Ersoy’un hayatından kesitlerle İstiklal Marşının yazılış hikayesini anlattı.

Mudanya’da İstiklal Marşının kabulünün 97. yılı kutlandı

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