Mudanyalılar sahile meydan saati, zabıta noktası ve tuvalet istedi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sahilde tuvalet ve zabıta noktası olmadığından dolayı mağdur olduklarını belirtti.

Mudanya’da yaşayan bir grup vatandaş bir araya gelerek, sahilde tuvalet, zabıta noktası, meydan saati istediklerini belirterek, hazırladıkları afişleri Mudanya’daki sokaklara astı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ünal Baykara, "İlk olarak biz zabıta noktası istiyoruz. Sahilde bir meydan saati istiyoruz. Her şehirde bir meydan saati var bizde neden yok. Meydanda tuvalet yok var gibi görünüyor ama kapalı. Bundan dolayı tuvalet ihtiyacımızı karşılayamıyoruz" dedi.