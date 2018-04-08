HABER

Mudanyalılar sahile meydan saati, zabıta noktası ve tuvalet istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sahilde tuvalet ve zabıta noktası olmadığından dolayı mağdur olduklarını belirtti.Mudanya’da yaşayan bir grup vatandaş bir araya gelerek, sahilde tuvalet, zabıta noktası, meydan saati istediklerini belirterek, hazırladıkları afişleri Mudanya’daki sokaklara astı.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ünal Baykara, "İlk olarak biz zabıta noktası istiyoruz.

Mudanyalılar sahile meydan saati, zabıta noktası ve tuvalet istedi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sahilde tuvalet ve zabıta noktası olmadığından dolayı mağdur olduklarını belirtti.
Mudanya’da yaşayan bir grup vatandaş bir araya gelerek, sahilde tuvalet, zabıta noktası, meydan saati istediklerini belirterek, hazırladıkları afişleri Mudanya’daki sokaklara astı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ünal Baykara, "İlk olarak biz zabıta noktası istiyoruz. Sahilde bir meydan saati istiyoruz. Her şehirde bir meydan saati var bizde neden yok. Meydanda tuvalet yok var gibi görünüyor ama kapalı. Bundan dolayı tuvalet ihtiyacımızı karşılayamıyoruz" dedi.

Mudanyalılar sahile meydan saati, zabıta noktası ve tuvalet istedi

Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!
Doğu Karadeniz'de operasyon!Doğu Karadeniz'de operasyon!
Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.