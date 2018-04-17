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Mudanya'nın şanslı bebekleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

BURSA’nın Mudanya Belediyesi, anne ve bebek sağlığına hizmet veren Uğur Böceği projesinin çalışmaları kapsamında, Mudanya’da dünyaya gelen bebekler, sürprizle karşılıyor.

Mudanya'nın şanslı bebekleri

Halil ÖZÇOBAN- Tarık ARSLAN/ Mudanya(Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya Belediyesi, anne ve bebek sağlığına hizmet veren Uğur Böceği projesinin çalışmaları kapsamında, Mudanya’da dünyaya gelen bebekler, sürprizle karşılıyor. Geçen yıl Aralık ayında başlayan proje kapsamında Başkan Hayri Türkyılmaz, Zeytin Dalı ve Uğur Böceği ekibiyle birlikte yeni doğan 140 bebeğe belediye atölyesinde üretilen beşikleri ve bebek setini hediye etti.
Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başlattığı 'Uğur Böceği' projesi ile ilginç bir çalışmaya imza attı. Anne adaylarının hamile olduğu süre içersinde tüm ihtiyaçları ile özel olarak ilgilenen Mudanya Belediyesi dünyaya gelen çocukları ise 'Hoş Geldin Bebek' sürprizi ile karşılıyor. Belediye Başkanı Türkyılmaz doğum yapan her ailenin evine giderek kendilerine atölyelerinde özel olarak yaptırdıkları beşiğin yanı sıra zıbın, bebek şampuanı, kıyafetler, mama hediye ediyor. Mudanya'da , 'Zeytin Dalı' adını verdikleri proje ile ihtiyaç sahibi yaşlıların tüm taleplerini de karşıladıklarını açıklayan Hayri Türkyılmaz şunları söyledi:
"Göreve gelmeden önce Mudanyalılara, 'hiç bir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kimse, kimsesiz kalmayacak' dedik. İlçemizde tüm mahallelerde evlere girerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Kendilerine, aramaları halinde bir telefon kadar onlara yakın olduğumuzu söylüyoruz. Mesela, kimsesi bulunmayan yaşlılarımızla çok özel ilgileniyoruz. Bunun yanı sıra 'Uğur Böceği Projemiz' de çok anlamlı. Anne hamile kaldıktan sonra hekimlerimiz anne adayımızı yakın takibe alıyor. Sağlığı ile çok özel ilgileniyor. Tüm gereksinimlerini karşılıyoruz. Bebek dünyaya gelince evine gidip kendisine, 'Hoş Geldin Bebek' diyerek, aileye beşik, kıyafet ve mama ile ateşini ölçecek cihaz dahi hediye ediyoruz. "
Bu proje kapsamında 140 bebeğe çeşitli hediyeler verdiklerini sözlerine ekleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bebeklerinde sağlıkları ile ilgilendiklerini açıkladı.

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Mudanya'nın şanslı bebekleriMudanya'nın şanslı bebekleriMudanya'nın şanslı bebekleriMudanya'nın şanslı bebekleri

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