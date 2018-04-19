Müdür Başer’le okulun çehresi değişti

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gürkan Başer’in müdür olarak göreve başlamasıyla büyük değişimler yaşadı.

Yeniliklere okul çehresini değiştirerek başlayan Okul Müdürü Gürkan Başer; sanat odası, tam teçhizatlı fitness salonu, resim atölyesi, içinde birçok müzik aletinin bulunduğu müzik odası, okulun iç dekorasyonu, okula adı verilen Şehit Yusuf Ulaş Köşesi ve 15 Temmuz Şehitler Köşesi’ni yaptı. Gürkan Başer, okulda yaptıkları değişim sayesinde öğrencilerin başarı seviyesinin arttığını dile getirerek, “Okulumuzda okuyan öğrencilerimiz için bir lise değil de bir kolej oluşturmak istedim” dedi.

“Değişim sürecinde okula yeni bir kimlik kazandırmak çok önemlidir” diyen Müdür Başer, şöyle konuştu:

“Müdür olduktan sonra gerek sosyal medya, gerek arkadaşlarımla, gerekse büyükşehir belediyeleri ve iş adamlarımızla irtibata geçerek okulda yapılacak yenilikler için malzeme temin ettik. Bizim için en önemli ve en anlamlı yenilik, 15 Temmuz Şehitler Köşemiz ve okulumuza adı verilen Şehit Yusuf Ulaş Köşesi oluşturmak oldu. Okulumuza adı verilen şehidimizi kimse tanımıyordu. Bu hazırladığımız köşe sayesinde artık herkes okulumuza adı verilen şehidimizi tanıma fırsatı bulacak.”

Okul Müdürü Başer, müzik odasında bulunan piyanolar ve çeşitli müzik aletlerini sosyal medya üzerinden arkadaşlarıyla başlattığı kampanya temin ettiklerini belirterek, “Resim sanat atölyemizi İstanbul Başakşehir Belediyesinin malzeme desteği ile oluşturduk. Yine fitness salonumuzun tüm malzemelerini arkadaş çevremden temin ettim” diye konuştu.

Okuldaki büyük değişimleri memnuniyetle karşılayan öğrenciler ise, “Okul müdürümüzden Allah razı olsun, sayesinde okulumuz kolej havasına büründü. Bizlerde okulumuzda yaşanan bu değişim sayesinde derslerimizde daha başarılı oluyoruz. Okul müdürümüzden çok memnunuz” dediler.