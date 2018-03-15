Müdür Kardaş, gönüllüleriyle bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla projesinin ilçedeki gönüllüleriyle bir araya geldi.

İlçede yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili gönüllülerle görüşen Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, yapılması planlanan çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Proje kapsamında şimdiye kadar yapılan çalışmaların da masaya yatırıldığı görüşmede, bundan sonra neler yapılabileceği üzerine istişarelerde bulunuldu.

Damla projesi ile ilgili bilgilendirmede bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, projenin gönüllü gençlerin katılımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini söyledi. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmaların gençler tarafından tamamen gönüllülük esasına göre yürütüldüğünü ifade eden Şahin Kardaş, projenin gönüllü gençleri hiçbir maddi karşılık beklemeden, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak için bir toplumsal girişime destek olmayı amaçladığını ifade etti.

Damla projesi kapsamında bu yıl yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili de bilgi veren Kardaş, proje kapsamında gönüllü gençlerin yaşlı, sevgi evi ve çocuk evleri ziyaretleri, köylerde ve Kur’an kurslarında çocuklarla çeşitli aktiviteler ve köy halkı ile bir araya gelme, kimsesiz ya da yalnız yaşayan yaşlıların ev ve bahçe temizliklerinin yapılması, kuş yemliği yapma etkinliği, mezarlık, şehitlik ziyareti ve çevre temizliği, köy okulu duvarlarına resim çizme ve dezavantajlı ailelerin ziyaretleri, kurum ziyaretleri gibi gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirmeyi planladığını anlattı.