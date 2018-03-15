HABER

Müdür Kardaş, gönüllüleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla projesinin ilçedeki gönüllüleriyle bir araya geldi.İlçede yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili gönüllülerle görüşen Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, yapılması planlanan çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Müdür Kardaş, gönüllüleriyle bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla projesinin ilçedeki gönüllüleriyle bir araya geldi.
İlçede yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili gönüllülerle görüşen Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, yapılması planlanan çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Proje kapsamında şimdiye kadar yapılan çalışmaların da masaya yatırıldığı görüşmede, bundan sonra neler yapılabileceği üzerine istişarelerde bulunuldu.
Damla projesi ile ilgili bilgilendirmede bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, projenin gönüllü gençlerin katılımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini söyledi. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmaların gençler tarafından tamamen gönüllülük esasına göre yürütüldüğünü ifade eden Şahin Kardaş, projenin gönüllü gençleri hiçbir maddi karşılık beklemeden, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak için bir toplumsal girişime destek olmayı amaçladığını ifade etti.
Damla projesi kapsamında bu yıl yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili de bilgi veren Kardaş, proje kapsamında gönüllü gençlerin yaşlı, sevgi evi ve çocuk evleri ziyaretleri, köylerde ve Kur’an kurslarında çocuklarla çeşitli aktiviteler ve köy halkı ile bir araya gelme, kimsesiz ya da yalnız yaşayan yaşlıların ev ve bahçe temizliklerinin yapılması, kuş yemliği yapma etkinliği, mezarlık, şehitlik ziyareti ve çevre temizliği, köy okulu duvarlarına resim çizme ve dezavantajlı ailelerin ziyaretleri, kurum ziyaretleri gibi gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirmeyi planladığını anlattı.

Müdür Kardaş, gönüllüleriyle bir araya geldi

Müdür Kardaş, gönüllüleriyle bir araya geldi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebiAP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi
Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Görme engellinin Kuran-ı Kerim okuma sevinci

Görme engellinin Kuran-ı Kerim okuma sevinci

Kas hastası küçük Ali, tedavi olmazsa en fazla 20 yaşına kadar yaşayabilecek

Kas hastası küçük Ali, tedavi olmazsa en fazla 20 yaşına kadar yaşayabilecek

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çam kese böceğine karşı mücadele

Çam kese böceğine karşı mücadele

19’luk yazarın büyük başarısı

19’luk yazarın büyük başarısı

Taksicilerin en büyük sorunu; Yevmiye, Uber, durak sırası

Taksicilerin en büyük sorunu; Yevmiye, Uber, durak sırası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.