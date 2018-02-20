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Müdür Kaya, bir günde 23 köy okulunu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya bir günde 23 köy okulunu gezerek, okullarda görev yapan öğretmenler ile bu okullarda okuyan öğrencilerin sorun ve sıkıntıları dinledi.Bir gün içerisinde Hasanpaşa, Kardeşler, İyikomşu, Akalan, Koçaali, Doğantaş, Bahçe, Bahçegüleray, Sırt düzü, Bademözü, Tıkızlı, Karaca Mezrası, Çicekveren, Balkaya, Çat, Yolgözler, Yolgözler Yeni Mahalle, Karadere, Bezirhane, Güzelbaba, Dövenciler, Erence, Aktuzla köy ilk ve ortaokulları gezen Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okullarda bir dizi incelemelerde bulundu.

Müdür Kaya, bir günde 23 köy okulunu ziyaret etti

Muş’un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya bir günde 23 köy okulunu gezerek, okullarda görev yapan öğretmenler ile bu okullarda okuyan öğrencilerin sorun ve sıkıntıları dinledi.
Bir gün içerisinde Hasanpaşa, Kardeşler, İyikomşu, Akalan, Koçaali, Doğantaş, Bahçe, Bahçegüleray, Sırt düzü, Bademözü, Tıkızlı, Karaca Mezrası, Çicekveren, Balkaya, Çat, Yolgözler, Yolgözler Yeni Mahalle, Karadere, Bezirhane, Güzelbaba, Dövenciler, Erence, Aktuzla köy ilk ve ortaokulları gezen Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okullarda bir dizi incelemelerde bulundu. Fırsat buldukça köy okullarını gezeceğini ifade eden Müdür Kaya, köy okullarımızdaki eğitim sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek istediklerini belirtti. Müdür Kaya, ziyaret ettiği okullarda idareciler ile okulların genel durumu hakkında, öğretmenler ile eğitim öğretim hakkında bilgi aldı. Kaya daha sonra sınıfları dolaşarak öğrenciler ile muhabbet edip, durumları hakkında bilgi aldı.

Müdür Kaya, bir günde 23 köy okulunu ziyaret etti

Müdür Kaya, bir günde 23 köy okulunu ziyaret etti

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