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Müdür, öğrencilerle empati için okula forma ile geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde Erenler İlk- Ortaokulu Müdür vekili Bayram Yiğitbaşı, öğrencilerine forma giyme alışkanlığı kazandırmak ve onlarla empati kurabilmek için haftanın bir günü okula forma giyerek geliyor ve gün boyu formalı olarak görev yapıyor.

Müdür, öğrencilerle empati için okula forma ile geliyor

İsmail KAYA- Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde Erenler İlk- Ortaokulu Müdür vekili Bayram Yiğitbaşı, öğrencilerine forma giyme alışkanlığı kazandırmak ve onlarla empati kurabilmek için haftanın bir günü okula forma giyerek geliyor ve gün boyu formalı olarak görev yapıyor. Yiğitbaş, "Tabii ki herkesin imkanları eşit olmuyor. Kılık kıyafet açısından fazla şansı olmayan öğrencilerimiz mevcut. Bu uygulamamdaki bir diğer amaç da forma giyme alışkanlığı kazandırmak ve empati kurmak, çocuklar açısından düşünebilmekti" dedi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinin kırsal Erenler Mahallesi'ndeki Erenler İlk ve Ortaokulu Müdür vekili Bayram Yiğitbaşı, öğrencilerine okul forması giyme alışkanlığı kazandırmak ve onlarla empati kurabilmek için haftanın bir günü okul forması giyerek göreve geliyor. Yaklaşık 7 yıldır öğretmenlik yapan ve 3 yıldır da bu okulda bulunan Yiğitbaşı, güler yüzü ve bu uygulaması sayesinde öğrencileri ile özel bir bağ kurdu.
'ÖĞRENCİLER BAŞTA ŞAŞIRIYORLARDI'
Öğrencilerinin duygularını hissetmek için böyle davrandığını ifade eden Bayram Yiğitbaşı, "Duyguları paylaşmak çok güzel, bunu yaşamak istedim. Öğrenciler ilk günlerde çok şaşırdılar ama sonraları bu durum hoşlarına da gitti. Buradaki amacım çocuklarımızın motivasyonunu, okula severek, mutlu bir şekilde koşarak gelmelerini sağlamak ve aslında aramızda hiçbir ayrım olmadığını, bizlerin de onlar gibi olduğumuzu hissettirmekti" dedi.
Haftanın bir günü forma giydiğini söyleyen Yiğitbaşı, törene forma ile çıkarak çocukların gülümsemelerini, onların mutlu olmalarını görüp görevine devam ettiğini belirtti. Kılık kıyafet açısından imkanı olmayan öğrencilerinin de olduğunu ifade eden Bayram Yiğitbaşı, "Okulumuz bir köy okulu. İlkokulda 95, ortaokulda 85 öğrencimiz var. 8 köyden taşımalı sistemle 130 öğrenci geliyor. Tabii ki herkesin imkanları eşit olmuyor. Kılık kıyafet açısından fazla şansı olmayan öğrencilerimiz mevcut. Bu uygulamamdaki bir diğer amaç da forma giyme alışkanlığı kazandırmak ve empati kurmak, çocuklar açısından düşünebilmekti" diye konuştu.
ÖĞRENCİLER MEMNUN
İlk zamanlar müdürlerinin forma giymesine şaşırdıklarını söyleyen öğrenciler ise bu durumdan oldukça memnun. Müdürlerini çok sevdiklerini belirten 7'nci sınıf öğrencisi Eda Altunok, "Müdürümüz bizim sadece müdürümüz değil, diğer öğretmenlerimiz de öyle. Onlar bizim annemiz, babamız, ağabeyimiz, ablamız gibiler. Müdürümüz, bizimle empati kurmak için okula bizim gibi giyinip geliyor ve biz onu kendimize daha yakın buluyoruz. Müdürümüzün bu uygulamasıyla okula severek geliyoruz. Okuldan korkmamamızı sağlıyor. 'Bugün dersler var ne yapacağız?' gibi düşüncelerden ziyade eğlenmek ve eğlenerek öğrenmek için geliyoruz" dedi.

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Müdür, öğrencilerle empati için okula forma ile geliyorMüdür, öğrencilerle empati için okula forma ile geliyorMüdür, öğrencilerle empati için okula forma ile geliyorMüdür, öğrencilerle empati için okula forma ile geliyor

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