HABER

Müdür Özkan İnci: Hayvancılık, emek ve özveri ister

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, hayvancılığın emek ve özveri isteyen bir uğraş olduğunu ifade etti.Aslanapa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İŞKUR ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde organize edilen Süt Sığırcılığı Kursu programı kapsamında Aslanapalı kadın kursiyerler, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliğini ziyaret ettiler.Bölge Birliği servislerini ziyaret eden ve Bölge Birliği yetkililerinden bilgi alan kursiyerler daha sonra sunum için toplantı salonunda geçtiler.Toplantıya, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Tarım Kredi Yem Anonim Şirketi Kütahya Şube Müdürü Hüseyin Durmuş, Aslanapa Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ahmet Saki Karayılan, Aslanapa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tacettin Işık, Aslanapa Ziraat Odası Başkanı Kahraman Zeybek ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri katıldı.Açılış konuşmasında Bölge Müdürü Özkan İnci, yaptığı konuşmada, ’’Ailenin temel taşı kadınlarımız, tarlada çalışan çiftçi, kooperatifte ortak, evde ailenin toparlayıcısı, her şeyden önce annelik gibi kutsal bir görev üstlenirken hayatımızın her alanında var olmaktadır.

Müdür Özkan İnci: Hayvancılık, emek ve özveri ister

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, hayvancılığın emek ve özveri isteyen bir uğraş olduğunu ifade etti.
Aslanapa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İŞKUR ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde organize edilen Süt Sığırcılığı Kursu programı kapsamında Aslanapalı kadın kursiyerler, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliğini ziyaret ettiler.
Bölge Birliği servislerini ziyaret eden ve Bölge Birliği yetkililerinden bilgi alan kursiyerler daha sonra sunum için toplantı salonunda geçtiler.
Toplantıya, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Tarım Kredi Yem Anonim Şirketi Kütahya Şube Müdürü Hüseyin Durmuş, Aslanapa Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ahmet Saki Karayılan, Aslanapa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tacettin Işık, Aslanapa Ziraat Odası Başkanı Kahraman Zeybek ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri katıldı.
Açılış konuşmasında Bölge Müdürü Özkan İnci, yaptığı konuşmada, ’’Ailenin temel taşı kadınlarımız, tarlada çalışan çiftçi, kooperatifte ortak, evde ailenin toparlayıcısı, her şeyden önce annelik gibi kutsal bir görev üstlenirken hayatımızın her alanında var olmaktadır. Hayvancılık çok büyük emek ve özveri ister ve bu özellikler kadınlarımızda mevcut. Bölgemiz faaliyet alanındaki aile işletmelerindeki yükün büyük bölümünün kadınlarımız üzerindedir’’ dedi.
Tarım Kredi Yem Kütahya Şubesi Saha Sorumlusu Murat Uğur’un hazırlamış olduğu sunumda süt sığırcılığı yetiştiriciliği konularında kursiyerlere bilgi verilerek kursiyerlerin süt sığırcılığı hakkında soruları cevaplandı.
Toplantı sonrasında Tarım Kredi Yem Anonim Şirket Kütahya Şubesi’ne geçilerek fabrika ve karma yem üretimi hakkında kursiyerlere bilgilendirme yapıldı.(YD-EFE)

Müdür Özkan İnci: Hayvancılık, emek ve özveri ister

Müdür Özkan İnci: Hayvancılık, emek ve özveri ister

Müdür Özkan İnci: Hayvancılık, emek ve özveri ister

Art arda depremler! Okullar tatil edildiArt arda depremler! Okullar tatil edildi
Son dakika! Yunan askerleri için flaş kararSon dakika! Yunan askerleri için flaş karar
Nagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurduNagehan Alçı'yı bu fotoğraflarla vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi

Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Çiftlik Bank'ın ikizi ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çiftlik Bank'ın ikizi ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı

Şans Topu sonuçları 28 Mart: Büyük ikramiye umudu Nisan ayına taşındı!

Şans Topu sonuçları 28 Mart: Büyük ikramiye umudu Nisan ayına taşındı!

Caner Toygar kimdir? Caner Toygar neden intihar etti? İşte son görüntüleri

Caner Toygar kimdir? Caner Toygar neden intihar etti? İşte son görüntüleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.