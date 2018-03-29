Müdür Özkan İnci: Hayvancılık, emek ve özveri ister

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, hayvancılığın emek ve özveri isteyen bir uğraş olduğunu ifade etti.

Aslanapa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İŞKUR ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde organize edilen Süt Sığırcılığı Kursu programı kapsamında Aslanapalı kadın kursiyerler, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliğini ziyaret ettiler.

Bölge Birliği servislerini ziyaret eden ve Bölge Birliği yetkililerinden bilgi alan kursiyerler daha sonra sunum için toplantı salonunda geçtiler.

Toplantıya, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Tarım Kredi Yem Anonim Şirketi Kütahya Şube Müdürü Hüseyin Durmuş, Aslanapa Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ahmet Saki Karayılan, Aslanapa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tacettin Işık, Aslanapa Ziraat Odası Başkanı Kahraman Zeybek ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri katıldı.

Açılış konuşmasında Bölge Müdürü Özkan İnci, yaptığı konuşmada, ’’Ailenin temel taşı kadınlarımız, tarlada çalışan çiftçi, kooperatifte ortak, evde ailenin toparlayıcısı, her şeyden önce annelik gibi kutsal bir görev üstlenirken hayatımızın her alanında var olmaktadır. Hayvancılık çok büyük emek ve özveri ister ve bu özellikler kadınlarımızda mevcut. Bölgemiz faaliyet alanındaki aile işletmelerindeki yükün büyük bölümünün kadınlarımız üzerindedir’’ dedi.

Tarım Kredi Yem Kütahya Şubesi Saha Sorumlusu Murat Uğur’un hazırlamış olduğu sunumda süt sığırcılığı yetiştiriciliği konularında kursiyerlere bilgi verilerek kursiyerlerin süt sığırcılığı hakkında soruları cevaplandı.

Toplantı sonrasında Tarım Kredi Yem Anonim Şirket Kütahya Şubesi’ne geçilerek fabrika ve karma yem üretimi hakkında kursiyerlere bilgilendirme yapıldı.(YD-EFE)