Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre; 21 Mart 2018 günü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın nizamiyesinde meydana gelen olay, savcılık dosyasındaki ifadelere göre şöyle gelişti.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz’un içerisinde bulunduğu sivil plakalı otomobil, havalimanının girişindeki polis kontrol noktasında diğer tüm araçlar gibi durduruldu. Polis memuru Mustafa B. durdurdukları araçta arama ve kontroller yaptığını, bu esnada araçtaki İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve yanındaki İl Çevre Müdürü İlker Yavuz'un görevlerini yapmalarına engel olduğunu iddia etti.

'BENİ ARAYAMAZSIN'

Bir yıldır havalimanında görev yaptığını belirten Mustafa B., savcılığa verdiği ifadesinde olayın detaylarını şöyle anlattı.

“21 Mart 2018 tarihinde yine havalimanında nizami giriş noktasında görevli olduğum sırada Şırnak’ta İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Nedim Uzun kontrol noktasında aracıyla benim bulunduğum ilk güvenlik noktasında durdu. Ben kendisini önceden tanımıyordum. Ayrıca araç sivil plakalıydı. Şahıs kendisini İl Sağlık Müdürü olarak tanıttı. Ben de kendisine aracını kontrol etmek zorunda olduğumu söyleyince bu kişi bana ‘Sen kimsin lan, ben İl Sağlık Müdürüyüm. Beni arayamazsın’ dedi.”