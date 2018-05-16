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Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

Şırnak'ta İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun aracını durduran 4 polis memurunun görev yeri değiştirildi. Müdürün aracını durduran polislere "Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Ben İl Sağlık Müdürüyüm, beni de aracı da arayamazsın." dediği iddia edildi

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre; 21 Mart 2018 günü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın nizamiyesinde meydana gelen olay, savcılık dosyasındaki ifadelere göre şöyle gelişti.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz’un içerisinde bulunduğu sivil plakalı otomobil, havalimanının girişindeki polis kontrol noktasında diğer tüm araçlar gibi durduruldu. Polis memuru Mustafa B. durdurdukları araçta arama ve kontroller yaptığını, bu esnada araçtaki İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve yanındaki İl Çevre Müdürü İlker Yavuz'un görevlerini yapmalarına engel olduğunu iddia etti.

'BENİ ARAYAMAZSIN'

Bir yıldır havalimanında görev yaptığını belirten Mustafa B., savcılığa verdiği ifadesinde olayın detaylarını şöyle anlattı.

“21 Mart 2018 tarihinde yine havalimanında nizami giriş noktasında görevli olduğum sırada Şırnak’ta İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Nedim Uzun kontrol noktasında aracıyla benim bulunduğum ilk güvenlik noktasında durdu. Ben kendisini önceden tanımıyordum. Ayrıca araç sivil plakalıydı. Şahıs kendisini İl Sağlık Müdürü olarak tanıttı. Ben de kendisine aracını kontrol etmek zorunda olduğumu söyleyince bu kişi bana ‘Sen kimsin lan, ben İl Sağlık Müdürüyüm. Beni arayamazsın’ dedi.”

ARACINI ARATMADI

“Ben de ona bize iletilen önleme araması kararı kapsamında herkesin aracının rutin olarak arandığını anlatmama rağmen bu kişi ‘Seninle görüşeceğiz, senin amacın farklı, ne olduğun belli değil’ diyerek aracını aramama müsade etmedi.

Ben de bunun üzerine telsizden ‘Burada İl Sağlık Müdürü olduğunu söyleyen şahıs var araç ve üst araması yaptırmak istemiyor’ diyerek destek talebinde bulundum. Bunun üzerine araçtan daha sonra Çevre Şehircilik Müdürü olduğunu öğrendiğim İlker Yavuz isimli kişi inerek üzerime yürüdü. Bana ‘Sen kimsin lan bizim hakkımızda şahıs diye konuşuyorsun’ dedi. Ben de telsizde normalde bu şekilde konuşulduğunu söyledim. Devamında İlker Yavuz’un koluma fiziki müdahalesi oldu.”

“Sonrasında tartışma bir süre daha devam etti. Ancak benim bu şahıslara karşı tehdit veya hakaret içeren söylemim olmadı. Ayrıca hiçbirine fiziki müdahalede bulunmadım. Bu olaylar devam ederken komiserimiz yanımıza geldi. Şahısların araçtan inmedikleri için aracın sadece bagaj kısmına bakıldı. İlçe Kaymakamı’nın talimatıyla araç aranmadan bizim bulunduğumuz güvenlik noktasından ayrılarak VIP girişinden geçti.”

“GEL DE ARASANA…”

Mustafa B. Sağlık müdürünün, araç hareket halindeyken “Nerede lan beni arayacak kişi? Gel de arasana lan. Ne oldu, arayamadın işte” diyerek polislere sözlü tacizde bulunduğunu anlattı.
Havaalanı nizamiye giriş bölgesini gören kameraların olduğunu hatırltan memur Mustafa B. “Kamera kayıtları incelendiğinde belirttiğim hususlar tespit edilecektir.” dedi.

İKİNCİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ: BİZ FETÖCÜ DEĞİLİZ

Mustafa B. yaşananların ardından bir gazetede çıkan ve kendilerini “FETÖ’cü olarak gösteren” bir köşe yazısını da yargıya taşıdı.

“Şırnak'ta ürkütücü iddialar” başlıklı yazıda, aracını aratmayan İl Sağlık Müdürünün ‘başarılı bir bürokrat’ olduğu vurgulanmış onun aracını durduran polisler için ise “O polisler, Nedim Uzun'dan “Görevimizi yapmamızı engelledi” diye şikâyetçi olduğu için, konu şimdi savcılıkta… Tuhaflıklara bakılırsa, genç doktor belli ki birilerinin tekerine çomak sokmuş… Kripto FETÖ'cüler, el altından PKK'ya destek veren hainler, eski Türkiye'nin vurguncu zihniyetinden henüz kurtulmuş değiliz. O yüzden, elimize ulaşan bu iddiaları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik bu kadarını yazıp, vebalden kurtulayım… Başta da yazdığım gibi, hepsi iddia…Doğru mudur, değil midir… Sonrasını hükûmetimizin ve devletimizin yetkili organlarına bırakayım.” sözleriyle “FETÖ’cü polisler” imasında bulunmuştu.

Mustafa B., ikinci şikayet dilekçesinde de sadece işini yaptığını vurguladı.

EMNİYET-SEN: ALGI OPERASYONU YAPILIYOR SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yaşananlarla ilgili Sözcü’ye konuşan Emniyet-Sen yetkilileri de asıl algı operasyonunun, İl Sağlık Müdürü cephesi tarafından yapıldığını savundular. Sürecin yakından takipçisi olduklarını belirten bir hukukçu yetkili “Polis memurları sadece işlerini yapmışlardır. Konu zaten savcılıkta. Ancak görülüyor ki asılsız haberler ve sözde iddia içeren köşe yazılarıyla kamuoyu yaratılmaya çalışılıyor” dediler.

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şırnak Nedim Uzun şırnak i sağlık müdürü

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu başkan bozuntuları varya tamda devletin içinde resmi mafyalar
bunlar hep akepe tohumları. akepe bu tip seviyesizlere ben devletten büyüğüm, kanunlardan üstünüm, hukuk üstü biriyim sanmasının yolunu açıyor. Açıyor dediğim çünkü müdüre birşey olmamış 4 zavallı polis memurunun yeri değiştirilmiş. Bunun için işin TAMAM erdoğan. sen ve senin zübüklerinden kurtulacağız inşallah.
siyaseten bir yerlere geldiği arkasında siyasi güç olduğu için böyle delikanlı bu kılıksız...elbet birgün eğrisi doğrusu birbirini bulur....bu ve bunun gibiler milletin parası ile maaş alıp ahkam kesiyolar..
onları il sağlık müdürü yapanın...
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