Müdür ve korumasını kurtarmak için ölüme yürüdüler

TANJU ÖZKAYA/CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında rehin tutulan dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı kurtarmak isteyen polislerin zırhlı araçlarla karargaha girmeye çalıştıkları sırada darbecilerin yaylım ateşine tutuldukları anların görüntüsü ortaya çıktı.
AA muhabiri, Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporun ekindeki görüntülere ulaştı.
Söz konusu görüntülerde, o gece darbecileri durdurmak için gittiği Jandarma Genel Komutanlığı karargahında alıkonulan Aslan ile koruma polisini kurtarmak ve darbeyi engellemek isteyen polislerin cuntacılarla girdiği sıcak çatışma anları yer alıyor.
Görüntülerde, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz saat 23.51'de darbecilerin kontrolündeki B nizamiyesi önüne polislere ait iki zırhlı aracın geldiği görülüyor. Bu sırada nizamiyedeki kulübelerden iki araca ateş ediliyor.
Polis araçlarından biri, arkasına bariyer çekilen nizamiye kapılarına doğru yönelince darbeciler, daha yoğun şekilde ateş ediyor.
Ağır makineli tüfeklerin ateşine rağmen karargahın çelik kapılarını zorlamaya devam eden polis aracı, birkaç kez ileri geri manevra yaparak kapıyı kırmaya çalışıyor. Çelik kapının kanatlarından biri yerinden sökülmesine rağmen arkasındaki engeller nedeniyle aracın geçebileceği mesafe kadar açılmıyor. Darbeciler, takviye için gelen ikinci polis aracına da ateş ediyor.
Bu anların kaydedildiği güvenlik kamera kayıtları, delil olarak dava dosyasına girdi.
Olay gecesi darbecileri durdurmak için karargaha giden TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile koruma polisi darbeciler tarafından derdest edilmişti. Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine darbeciler, Aslan ve koruma polislerini vurmuştu. Başından ağır yaralanan Aslan hayata tutunurken, koruması şehit olmuştu.
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