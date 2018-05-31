Müdür ve korumasını kurtarmak için ölüme yürüdüler

Polis araçlarından biri, arkasına bariyer çekilen nizamiye kapılarına doğru yönelince darbeciler, daha yoğun şekilde ateş ediyor.

Görüntülerde, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz saat 23.51'de darbecilerin kontrolündeki B nizamiyesi önüne polislere ait iki zırhlı aracın geldiği görülüyor. Bu sırada nizamiyedeki kulübelerden iki araca ateş ediliyor.

Söz konusu görüntülerde, o gece darbecileri durdurmak için gittiği Jandarma Genel Komutanlığı karargahında alıkonulan Aslan ile koruma polisini kurtarmak ve darbeyi engellemek isteyen polislerin cuntacılarla girdiği sıcak çatışma anları yer alıyor.

Ağır makineli tüfeklerin ateşine rağmen karargahın çelik kapılarını zorlamaya devam eden polis aracı, birkaç kez ileri geri manevra yaparak kapıyı kırmaya çalışıyor. Çelik kapının kanatlarından biri yerinden sökülmesine rağmen arkasındaki engeller nedeniyle aracın geçebileceği mesafe kadar açılmıyor. Darbeciler, takviye için gelen ikinci polis aracına da ateş ediyor.

Bu anların kaydedildiği güvenlik kamera kayıtları, delil olarak dava dosyasına girdi.

Olay gecesi darbecileri durdurmak için karargaha giden TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile koruma polisi darbeciler tarafından derdest edilmişti. Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine darbeciler, Aslan ve koruma polislerini vurmuştu. Başından ağır yaralanan Aslan hayata tutunurken, koruması şehit olmuştu.

