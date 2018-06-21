Müdürler, yazılı ve sözlü sınavla görevlendirilecek

Eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilecekler, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce test usulü ile yazılı sınav yapılacak. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Yazılı sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacak. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilecek.

Sözlü sınava alınacakların belirlenmesinde, yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak üzere en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınacak.

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- Sözlü sınav

Yazılı sınav sonucunda oluşan sıralamaya göre, en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağırılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağırılacak.