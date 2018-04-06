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Mudurnu'daki cinayet iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında maktulün eşinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 10 gün önce bir kişinin yol kenarında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudurnu-Akyazı karayolunda, Refik Gülmez'in (55) ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Gülmez'in eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden Gülmez'in eşi Meliha Gülmez, yanında çalışan Niyazi Derleme ile Refik Demirtürk, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Mudurnu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüpheliler Ö.B, A.G. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Mudurnu-Akyazı yolu Ilıca köyü yakınlarında, 28 Mart'ta yol kenarında bir erkek cesedi bulunmuş, incelemede, tabancayla öldürülen kişinin 55 yaşındaki Refik Gülmez olduğu belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akyazı cinayet Jandarma Mudurnu

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