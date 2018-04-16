Müesser Yıldız yazdı: CIA, Türkiye sayfasında öyle değişiklikler yaptı ki...

Odatv yazarı Yıldız, CIA'in Türkiye sayfasında yaptığı değişiklikleri gündeme taşıyarak, Türkiye için kritik yorumlarda bulundu.

İşte Müesser Yıldız'ın o yazısı;

"Kurban Bayramı'nda Saddam'ı astılar... Miraç Kandili'nde Suriye'yi vurdular...

Ülkemizi yönetenler ise alkışladı. Eee, Irak'ı işgâl eden ABD askerlerinin “evlerine sağ salim dönmeleri için de dua” etmemişler miydi?

Suriye'yi vuran ülkelerden Fransa; Yöneticilerimiz daha dün PKK tünellerini Fransız firmasının yaptığını açıklamadı mı? Macron, teröristleri Sarayda ağırlayıp, Türkiye-PYD arasında arabuluculuk teklif etmedi mi? Yöneticilerimiz de bunun üzerine, “Sen kim oluyorsun? Boyunu aşan işlere girme” demedi mi?

İktidar medyası yakın zamanda bölgenin “Sykes-Picot Antlaşması” dönemine girdiğini yazdı. Bu bölünme planının aktörü bir tarafa Fransa ise diğer tarafı İngiltere'ydi. O yüzden İngiltere'nin günümüzde güncellenen o planın perde arkasındaki sinsi rolünü anlatmaya gerek yok.

Suriye operasyonunun fiili değil, ama resmi bir diğer aktörü İsrail; Trump, Netanyahu ile telefon görüşmesinde, “İsrail'in güvenliğine bağlı olduklarını” bildirdi. Operasyondan sadece 1 gün önce İsrail Savunma Bakanı Lieberman, ülkesine yönelik olası bir saldırıda Beşar Esad'ı ortadan kaldıracaklarını ilân etti. Yakın zamanda Erdoğan'ı, “Kıbrıs'ı işgâl eden, Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlâk üzerine vaaz veremez” diye suçlayan Başbakan Netanyahu ise İran'ın da vurulmasını istedi.