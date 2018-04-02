Müftü Yılmaz otizmli çocukları ve ailelerini ağırladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli çocukları ve ailelerini İstanbul Müftülüğü'nde ağırladı.

İl Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, otizmli çocuklar ve aileleri İstanbul Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü’nün konuğu olarak Müftü Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada hangi konumda olurlarsa olsunlar insanların sorumluluk bilincinde olmaları gerektiğini belirterek, hayatı daha yaşanabilir ve daha anlamlı kılmaları gerektiğini vurguladı.

Bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğuna işaret eden Yılmaz, "Allah, 'Ben sizi açlıkla, hastalıkla, yoklukla sınayacağım' diyor. Sonuçta bu dünya bir imtihan dünyası. Duruma bu şekilde baktığınızda yaşadığınız sıkıntıyı daha farklı görüyorsunuz. Ama 'Beni mi buluyor?' diye baktığınızda, Allah korusun, manevi ve psikolojik sıkıntılar başlıyor. Biz dünyaya gelirken de kendimiz karar vermiyoruz. Bunların pek çoğu bizim dışımızda bir iradeyle belirleniyor. Biz sadece planlanan o rolleri oynamaya çalışıyoruz. Önemli olan rollerimizi iyi oynayabilmek." ifadelerini kullandı.