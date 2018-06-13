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Müftülüğe tepki gösterip, inşaatı bitmeyen camiyi satışa çıkardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:58 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Bağlar Mahallesi'nde yapımı süren cami bitirilemeyince mahalle sakinleri tarafından tepki amaçlı satışa çıkarıldı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Bağlar Mahallesi'nde yapımı süren cami bitirilemeyince mahalle sakinleri tarafından tepki amaçlı satışa çıkarıldı. Mahalle sakinleri cami için tüm imkanlarını kullandıklarını, 800 bin TL masraf yaptıklarını destek alamadıkları için de Hazreti Ömer Camisi'ni satışa çıkardıklarını söyledi. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise göreve geldikleri dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami yapımlarına yapılan yardımları durdurduğunu belirtti.

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi sakinleri 4 yıl önce eski camiyi yıkarak, yerine yeni bir cami yaptırmak için çalışmalara başladı. 1'inci katı Kuran kursu, ikinci katı erkek ve kadın taziye evi, üstü ise 400 kişi kapasiteli cami olarak inşa edilen binaya 800 bin lira masraf yapıldı. Arsasını bağışlayan Hacı Er, giderlerin tamamını mahalleli ile birlikte yaptıkları çalışmalarla karşıladıklarını, inşaatında da işçi olarak çalıştıklarını anlattı. Hazreti Ömer Camisi'ni belli bir seviyeye getirdiklerini belirten Er, müftülükten de destek istediklerini söyledi.

Hacı Er, tüm çabalarına rağmen gerekli desteği göremediklerini, müftülüğe gittiklerinde ise yardım ve destek yerine tepki gördüklerini öne sürerek, 'Siz cami değil, apartman yapmışsınız' denildiğini söyledi. Er, "Yaptığımız apartman ise bizde caminin kubbesini yıkıp apartman olarak satmaya karar verdik. Devlet sahip çıkmıyorsa, bizim yapacağımız bir şey yok. Bundan dolayı da satışa çıkardık" diye konuştu.

Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise göreve geldikleri dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami yapımlarına yardımları durdurduğunu, buna rağmen Bağlar Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne yaklaşık 20 bin TL destek verdiklerini belirtti. Müftü Gürbüz, Hakkari'ye yeni yapılan camilerin 3 kattan aşağı olmadığını, yeteri kadar destek veremediklerini, bundan dolayı da 'apartman yapmışsınız' diye bir ifade kullandığını söyledi.

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