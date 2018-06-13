Müftülüğe tepki gösterip, inşaatı bitmeyen camiyi satışa çıkardılar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Bağlar Mahallesi'nde yapımı süren cami bitirilemeyince mahalle sakinleri tarafından tepki amaçlı satışa çıkarıldı. Mahalle sakinleri cami için tüm imkanlarını kullandıklarını, 800 bin TL masraf yaptıklarını destek alamadıkları için de Hazreti Ömer Camisi'ni satışa çıkardıklarını söyledi. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise göreve geldikleri dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami yapımlarına yapılan yardımları durdurduğunu belirtti.

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi sakinleri 4 yıl önce eski camiyi yıkarak, yerine yeni bir cami yaptırmak için çalışmalara başladı. 1'inci katı Kuran kursu, ikinci katı erkek ve kadın taziye evi, üstü ise 400 kişi kapasiteli cami olarak inşa edilen binaya 800 bin lira masraf yapıldı. Arsasını bağışlayan Hacı Er, giderlerin tamamını mahalleli ile birlikte yaptıkları çalışmalarla karşıladıklarını, inşaatında da işçi olarak çalıştıklarını anlattı. Hazreti Ömer Camisi'ni belli bir seviyeye getirdiklerini belirten Er, müftülükten de destek istediklerini söyledi.