Müge Anlı, Çiftlik Bank'ın nasıl dolandırdığını böyle anlattı

Kayıpları bulması ve cinayetleri çözmesi ile adından söz ettiren ünlü sunucu Müge Anlı, bu kez günlerdir gündemi meşgul eden çiftlik Bank mağdurlarına el attı.
CANLI YAYINDA UYGULAMALI OLARAK ANLATTI
ATV ekranlarında yayınlanan programında konuyu enine boyuna işleyen Müge Anlı, Çiftlik Bank'ın insanları nasıl bir yolla dolandırdığı canlı yayında uygulamalı gösterdi.
PARALARI TOPLAYIP URUGUAY'IN YOLUNU TUTTU
Hatırlanacağı üzere Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın topladığı paralarla Uruguay'a kaçmıştı.
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