HABER

Müge Anlı, Çiftlik Bank'ın nasıl dolandırdığını böyle anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Müge Anlı, milyonlarca lirayı toplayıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın vatandaşları nasıl dolandırdığını canlı yayında uygulamalı olarak anlattı.

Kayıpları bulması ve cinayetleri çözmesi ile adından söz ettiren ünlü sunucu Müge Anlı, bu kez günlerdir gündemi meşgul eden çiftlik Bank mağdurlarına el attı.

CANLI YAYINDA UYGULAMALI OLARAK ANLATTI

ATV ekranlarında yayınlanan programında konuyu enine boyuna işleyen Müge Anlı, Çiftlik Bank'ın insanları nasıl bir yolla dolandırdığı canlı yayında uygulamalı gösterdi.

PARALARI TOPLAYIP URUGUAY'IN YOLUNU TUTTU

Hatırlanacağı üzere Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın topladığı paralarla Uruguay'a kaçmıştı.

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın müge anlı

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Müge anlı Bu adamdan mafya denilen it sürülerinin de kaç para gasp ettiğini söylesene. Devletimiz Mafya dan halkın paralarını alsın. Öyle tek taraflı haber yapma. Şeytan avukatlığıdir senin yaptığın
Diğer Haberler
Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Başbakan Yıldırım: 'Tehdit ortadan kalkana kadar...'

Başbakan Yıldırım: 'Tehdit ortadan kalkana kadar...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.