Müge Anlı'ya yasak aşkı itiraf etmişti! Flaş gelişme

İstanbul'da Arif-Havva Çatal çifti, kızları iki çocuk annesi Safiye Ünlübaş'ın (23) bulunması için atv'ye başvurmuştu. Canlı yayına bağlanan bir akraba, "Kayınbiraderi Recep Ünlübaş ile Çorlu'da kol kola geziyor" iddiasında bulundu.

'TECAVÜZ ETTİ

İddia üzerine programa canlı bağlanan kadın "Kocam kumar oynardı. Eve patronu Sabri Altunbey'i (41) getirirdi. Sabri Bey bir gün 'Bundan sonra kocanın maaşını sana vereceğim' dedi. Kocam da onayladı. Sonraki günler Sabri Bey eve gelip gitmeye başladı ve bir keresinde bana tecavüz etti. Kocam bunu daha sonra duydu.Bana 'Onu öldüreceğim, seni de boşayacağım' dedi. Daha sonra Sabri Bey'in öldürüldüğünü duydum. Kocam ortadan kayboldu" deyince cinayet çözüldü. Recep Ünlübaş ile Arif Ünlübaş cezaevine gönderildi.

AĞABEYİ AZMETTİRMİŞ

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre; İddianamede; ağabeyi tarafından azmettirilen Arif Ünlübaş, eşiyle ilişkiye girdiğini öğrendiği iş ortağı Altunbey'i av tüfeğiyle 4 el ateş ederek öldürdü. Arif Ünlübaş'a haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek suçundan 24 yıla kadar hapis istendi, ağabeyine ise "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme ve suç delillerini yok etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.