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Müge Anlı'ya yasak aşkı itiraf etmişti! Flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

Kayıp diye aranan Safiye Ünlübaş, 'Eniştesiyle kol kola geziyor' iddiasının ardından Müge Anlı'nın programına katılıp, "Kocamın patronu eve gelip bana tecavüz etti, sonra hep eve gelip gitmeye başladı. Kocam ilişkimizi öğrenince patronunu öldürdü itirafında bulundu. Ortağını öldüren Arif Ünlübaş için 24 yıl hapis cezası istendi. Kadın, aynı zamanda görüntüler için de konuştu. "Ablamın kocası beni beğeniyordu" dedi. Anlı'nın 'Neden koluna girdin eniştenin' sorusuna ise 'bilmiyorum' yanıtını verdi

İstanbul'da Arif-Havva Çatal çifti, kızları iki çocuk annesi Safiye Ünlübaş'ın (23) bulunması için atv'ye başvurmuştu. Canlı yayına bağlanan bir akraba, "Kayınbiraderi Recep Ünlübaş ile Çorlu'da kol kola geziyor" iddiasında bulundu.

'TECAVÜZ ETTİ

İddia üzerine programa canlı bağlanan kadın "Kocam kumar oynardı. Eve patronu Sabri Altunbey'i (41) getirirdi. Sabri Bey bir gün 'Bundan sonra kocanın maaşını sana vereceğim' dedi. Kocam da onayladı. Sonraki günler Sabri Bey eve gelip gitmeye başladı ve bir keresinde bana tecavüz etti. Kocam bunu daha sonra duydu.Bana 'Onu öldüreceğim, seni de boşayacağım' dedi. Daha sonra Sabri Bey'in öldürüldüğünü duydum. Kocam ortadan kayboldu" deyince cinayet çözüldü. Recep Ünlübaş ile Arif Ünlübaş cezaevine gönderildi.

AĞABEYİ AZMETTİRMİŞ

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre; İddianamede; ağabeyi tarafından azmettirilen Arif Ünlübaş, eşiyle ilişkiye girdiğini öğrendiği iş ortağı Altunbey'i av tüfeğiyle 4 el ateş ederek öldürdü. Arif Ünlübaş'a haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek suçundan 24 yıla kadar hapis istendi, ağabeyine ise "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme ve suç delillerini yok etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
safiye ünlübaş sabri altun cinayet müge anlı yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sözde %99 müslüman ülkeyiz olanlara bak. Çocuk tecavüzünden, ensest ilişkiden , tacizden geçilmiyor memlekette!!!.
@scilachiandfibonachi_2017 islamın dünyaya dagıldı ülkedede aynı
@ardaank sen benim ne demek istediğimi bile anlamamışsın. Burada lafım müslümanlığa değil kendine müslüman deyip bunları yapanlara. Bir daha okuduğunuzu iyice anlamanızı tavsiye ederim.
Ya bu en arsızlık utanmazlık hayasızlık , bu ne kendini bilmezlik ayvazlık ya. Bu kadın kim arkadaş yada bu kadına niye çıkıp çıkıp birşeyler anlatıyor insanlar. Polis nerde savcı yokmu memlekette de bu kadın hem ahlaksızlık hemde aile bütünlüğünü parçalayıcı program yapıp nemalanıyor. ALLAHIN BELASI .
Adnan hocadan kurtulduk sıra müge anlı da zinayı teşvik eden bir yapım. Ahlak ve namustan bahsedenler bir kere izlesin nerelere teşfik ettiğini anlarsınız.
Cahıllık başa bela.
KADINA CEZA YOK MU???
Ulan bi b...un içindesiniz bari herkese anlatmayın..... bu akıldaki insanların demokrasi içinde seçme hakkı olmaması gerekir...
Dünyanın çivisi çıkmış artık. Kıyamet yakındır
allah ıslah etsin
cennetten bile malum cinsin yüzünden kovulduk, zayıf noktamızı biliyorlar, yanlış olduğunu bilerek karşı koyamıyoruz
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